Солнце готовит мощный сюрприз: ученые заговорили о «супервзрыве»

На стороне Солнца, обращенной к Земле, зафиксирован крупнейший в 2025 году комплекс солнечных пятен, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН , сообщает Lada.kz.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Огромный комплекс пятен вышел к Земле

По словам специалистов, южная группа пятен появилась у Земли два дня назад и уже достигла рекордных размеров в этом году. Суммарная площадь комплекса, измеренная утром 1 декабря, составила 1,6 тысячи единиц.

Для сравнения: предыдущий рекорд 2025 года был зафиксирован в мае и составлял 1,2 тысячи единиц. Таким образом, нынешний комплекс больше его почти на треть.

Новая нумерация и таинственное «молчание»

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, которое ведет учет солнечных пятен, новый комплекс разделили на три отдельные группы: 4296, 4294 и 4298.

Ученые отмечают, что пока на этом массиве пятен не наблюдается активности — ни вспышек, ни выбросов. Такое «молчание» они называют загадкой, по степени непонятности сравнимой с фундаментальной проблемой молчания Вселенной.

Для контраста: группа пятен 4274, которая недавно была переименована в 4299, произвела новую X-вспышку, несмотря на сравнительно маленькую площадь — всего 100 единиц.

Супервзрыв — реальность или гипотеза?

В лаборатории не исключают, что в новом крупном комплексе пятен может накапливаться энергия для супервзрыва, способного повлиять на солнечную активность и космическую погоду. Пока это лишь гипотеза, но наблюдения за этим комплексом будут вестись особенно внимательно в ближайшие дни.