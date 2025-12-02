Названы три продукта, которые делают нас счастливыми

Наше эмоциональное состояние во многом зависит от питания. Некоторые продукты не просто насыщают организм, но и положительно влияют на настроение, повышают уровень энергии и снижают стресс. Включив их в рацион, можно укрепить психоэмоциональное здоровье без таблеток и успокоительных средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: storage.googleapis.com

1. Бананы — натуральный антидепрессант на вашем столе

Бананы — это не только вкусный и удобный перекус, но и натуральное средство для поднятия настроения. Фрукт богат витаминами и аминокислотами, которые стимулируют выработку серотонина — гормона счастья.

Советы по включению бананов в рацион:

Добавляйте их в утреннюю кашу или творог.

Используйте как перекус между основными приёмами пищи.

Готовьте смузи на основе банана и молочных продуктов для лёгкого и полезного напитка.

Регулярное употребление бананов помогает справляться с тревожностью и улучшает общее эмоциональное состояние.

2. Лосось — источник омега-3 и витамина D

Жирные сорта рыбы, такие как лосось, содержат омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают работу мозга и снижают воспалительные процессы в организме. Исследования показывают, что хроническое воспаление может способствовать развитию депрессии и эмоциональной нестабильности.

Дополнительный бонус — витамин D, которого часто не хватает зимой из-за недостатка солнечного света. Лосось помогает поддерживать нормальный уровень этого витамина, что особенно важно для стабильного настроения и психоэмоционального баланса.

3. Шпинат — зелёная защита от стресса

Листовые овощи, такие как шпинат, содержат целый комплекс веществ, способствующих снижению стресса и улучшению настроения.

Фолиевая кислота (витамин B9) участвует в синтезе серотонина и дофамина — ключевых нейромедиаторов, отвечающих за чувство счастья.

Магний помогает регулировать уровень кортизола — гормона стресса, и способствует расслаблению организма.

Добавление шпината в салаты, омлеты или смузи поможет поддерживать психоэмоциональное здоровье в течение всего дня.

Итог

Правильное питание может стать эффективным инструментом в борьбе с тревогой и плохим настроением. Бананы, лосось и шпинат — простые и доступные продукты, которые помогают улучшить настроение, повысить уровень энергии и снизить стресс без лекарств.