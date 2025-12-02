18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
02.12.2025, 08:56

Четыре главные причины боли в спине у офисных работников

Новости Мира 0 435

Каждый, кто проводит долгие часы за компьютером, хоть раз сталкивался с болью в спине. Для одних это временный дискомфорт, для других — хроническая проблема. Нейрохирург, руководитель центра лечения боли Клиники Фомина Станислав Тимонин выделяет четыре основные причины, которые «убивают» спину у офисных работников, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: life.ru
Фото: life.ru

1. Длительное сидение — главный враг поясницы

«Многочасовое сидение в кресле — один из ключевых факторов болей в пояснице», — отмечает Тимонин.
Исследования показывают: чем дольше человек находится в статичной позе, тем выше риск хронической боли. Даже регулярные походы в спортзал вечером не компенсируют «пересиживание» целого дня в офисном кресле.

«Обзор, опубликованный в Journal of Occupational Health в 2022 году, доказал простую вещь: долгие периоды без движения напрямую связаны с болями в спине», — пояснил врач.

2. Неправильное расположение монитора

Еще один частый источник боли — это «не там» установленный монитор. Если экран находится слишком низко, человек тянет голову вперед, плечи заваливаются, а спина округляется — формируется так называемая «офисная поза». В результате страдают шея, плечи и поясница.

«Правильное положение монитора, стула и клавиатуры заметно снижает жалобы на боль. Верхняя кромка экрана должна быть примерно на уровне глаз, а монитор — прямо перед собой, чтобы не поворачиваться постоянно», — объясняет Тимонин.

3. Малоподвижный офисный образ жизни

Человеческий организм создан для движения, а не для жизни по схеме «стул — лифт — машина — диван». Недостаток активности приводит к тому, что мышцы теряют тонус, а спина оказывается в хроническом напряжении.

Даже небольшие перерывы на прогулку или разминку могут существенно снизить риск боли.

4. Привычка сутулиться

Многие думают, что слегка сутулиться — это безобидно. Однако со временем «чуть-чуть» превращается в устойчивую привычку, которая ведет к хроническим болям. Врачи называют это мышечным дисбалансом: одни мышцы постоянно перегружены, другие почти не работают.

«Длительная сутулость меняет мышечные паттерны и закрепляет болевой синдром. Это давно уже называют офисной эпидемией: мы не замечаем сутулость, пока спина не напомнит о себе», — говорит Тимонин.

Как снизить нагрузку на спину

По словам врача, простые изменения помогают уменьшить дискомфорт:

  • Поднять монитор до уровня глаз.

  • Подстроить стул и клавиатуру под удобную позу.

  • Вставать и делать короткие разминки в течение дня.

Если после этих мер боль сохраняется, необходимо обратиться к специалисту для диагностики и лечения.

