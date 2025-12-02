18+
02.12.2025, 11:15

Игорь Николаев о конфликте с Аллой Пугачёвой: «Не за что просить прощения»

Новости Мира

Композитор Игорь Николаев впервые подробно рассказал о разногласиях с российской примадонной Аллой Пугачёвой, подчеркнув, что не считает себя виновным и не собирается просить прощения, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: скриншот из видео
Фото: скриншот из видео

Причины конфликта

В сентябрьском интервью сама Пугачёва заявила, что их дружба с Николаевым подошла к концу. По её словам, музыкант в программе «Сегодня вечером» ни разу не упомянул о совместной работе, несмотря на значимость их сотрудничества.

Примадонну также расстроило, что композитора якобы попросили не упоминать её имя, и он согласился с этим условием. Эти заявления стали поводом для публичного разрыва отношений между артистами.

Версия Игоря Николаева

В беседе с Лаурой Джугелия для канала FAMETIME TV Николаев опроверг претензии Пугачёвой.

«Я понял, если в этой программе не будет ни Пугачёвой, ни Аллегровой, ни Королёвой, то надо говорить о присутствующих», — пояснил композитор.

Он добавил, что певица не сочла нужным обсудить ситуацию напрямую, хотя её контакт у него имеется. По словам Николаева, они давно не общаются, но тёплые воспоминания о совместной работе остались.

«Если она не позвонила, значит её устраивает ответ, который она услышала», — резюмировал музыкант.

Итог

Игорь Николаев подчеркнул, что не чувствует вины и не видит оснований для извинений. Несмотря на публичные разногласия, он сохраняет уважение к Алле Пугачёвой и ценит совместное творчество, которое осталось в прошлом.

