02.12.2025, 13:15

«Их замуровали в бетон»: в пустыне ОАЭ обнаружены тела Романа Новака и его жены

Новости Мира 0 2 512

В ОАЭ обнаружены останки криптомошенника Романа Новака и его супруги, убитых после пыток. Об этом «КП-Петербург» сообщил источник, знакомый с ходом следствия. В настоящее время решается вопрос о передаче тел в Россию для проведения экспертиз и дальнейшего захоронения, сообщает Lada.kz со ссылкой на kp.ru.

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Найдены тела супругов

По данным источника издания, останки супругов Новаков были обнаружены еще в ноябре. «Их залили в бетон», — уточнил собеседник «КП-Петербург».

Роман Новак — житель Санкт-Петербурга, до 2020 года занимавшийся бизнесом. Он вел роскошный образ жизни, отдыхал на дорогих курортах, передвигался на элитных авто и жил в загородных домах. Однако выяснилось, что его доходы строились на мошенничестве: мужчина обманул инвесторов двух бизнес-проектов на сумму около 7 миллионов рублей.

Новак был приговорен к шести годам колонии, но вышел раньше срока. После этого он вместе с женой переехал в ОАЭ, где представлялся другом Павла Дурова и создавал приложения для обмена криптовалюты. По слухам, он обманул своих разработчиков и инвесторов на сумму около 500 миллионов долларов. Его автопарк оценивался примерно в 150 миллионов рублей.

Похищение и пытки

По предварительным данным, трое злоумышленников заманили супругов на арендованную виллу под предлогом обсуждения инвестиций в очередной проект Романа Новака. Среди похитителей — бывший полицейский и ранее судимый человек.

На самом деле на вилле их подвергли пыткам, требуя ключи от криптокошельков. Интересно, что вымогатели остались без денег — силовики не обнаружили у них сокровищ, а сами злоумышленники не разбирались в криптовалюте. Предположительно, все богатства Новака, если они существовали, были переведены на счет организатора преступления.

Сейчас все трое похитителей находятся в СИЗО. Один признал вину, двое других отрицают причастность.

Слухи и реальность

Ранее ходили слухи, что тела Новаков были расчленены и закопаны по пакетам. В действительности подтвержден лишь факт их захоронения в пустыне. Родственники ожидают передачи тел для захоронения и определяются с местом прощания.

Дети супругов теперь живут с бабушкой и дедушкой.

