Windows 11 признали самой ненадежной ОС: эксперименты Microsoft ставят пользователей под угрозу

Журналисты XDA утверждают, что постоянные сбои Windows 11 связаны с амбициозными экспериментами Microsoft, направленными на внедрение новейших технологий, включая искусственный интеллект, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Причина сбоев — эксперименты с ИИ

Обозреватель портала XDA Адам Конвей отметил, что Windows 11 с момента выхода в 2021 году постепенно теряет стабильность. По его словам, Microsoft не смогла создать надежную систему, а стремление интегрировать функции искусственного интеллекта отвлекает инженеров от исправления базовых ошибок.

30% кода написано нейросетью

В апреле 2025 года глава Microsoft Сатья Наделла заявил, что примерно треть кода Windows 11 создается нейросетями, а не живыми программистами. По мнению экспертов, такой подход может быть причиной регулярных сбоев ОС.

Пользователи требуют стабильности

Конвей подчеркнул, что обычные функции, такие как быстро открывающееся меню «Пуск» или файловый менеджер, должны работать без проблем. Пользователи хотят стабильной и предсказуемой работы ОС, а не «новых амбициозных функций», которые создают дополнительные риски.