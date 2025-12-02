В Китае вводят налог на презервативы для роста рождаемости

Власти Китая с 1 января 2026 года планируют вернуть налог на средства контрацепции, включая презервативы, в размере 13%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пересмотренный закон о налоге на добавленную стоимость (НДС), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik

Налог впервые за три десятилетия

Согласно источнику, это первая за последние 30 лет попытка обложить налогом противозачаточные средства и препараты. Мера направлена на то, чтобы замедлить падение рождаемости, которое, по мнению властей, может негативно сказаться на экономике страны.

«Это станет очередной попыткой обратить вспять падение рождаемости, которое грозит еще больше замедлить экономику страны», — отмечает Bloomberg.

От контроля к стимулированию

Китай с 1993 года проводил политику строгого контроля рождаемости, ограничивая семьи одним ребенком. Сейчас ситуация кардинально изменилась: власти стремятся повысить рождаемость. Введение налога на средства контрацепции стало частью этой новой стратегии.

Помимо этого, закон предусматривает налоговые льготы для родителей. Например, освобождаются от уплаты налога услуги по уходу за детьми — от яслей до детских садов.

Демографическая проблема и дороговизна воспитания

Эксперты отмечают, что сложная демографическая ситуация связана с высокой стоимостью содержания детей. По данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, в 2024 году численность населения страны снизилась на 1,39 млн человек. Кроме того, соотношение полов остается нестабильным: на каждые 100 женщин приходится около 105 мужчин.

Стимулирующие меры для семей и одиноких

В декабре 2024 года Китай расширил кампанию по стимулированию рождаемости. Одиноких людей призывают вступать в брак, а семьи — рожать больше одного ребенка. Мероприятия реализуются как на местном, так и на национальном уровне, включая финансовые и социальные льготы для родителей.