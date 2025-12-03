Японский чиновник стал вирусным из-за необычного головного убора

В Японии внимание интернет-аудитории привлек необычный наряд чиновника. Президент Бюро конгрессов и туризма Осаки Хироси Мидзёхата появился на пресс-конференции в ярко-красном плюшевом головном уборе, который обрамлял его лицо и напоминал корону с глазами. Этот образ мгновенно стал вирусным в социальных сетях, отвлекая внимание от основной темы выступления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: TV

Пресс-конференция о туризме и тревожная статистика

Мидзёхата представлял на мероприятии данные о влиянии политики на туристическую отрасль. Несмотря на серьезность доклада и тревожные цифры, все взгляды публики прикованы были к его экстравагантному аксессуару, который выглядел одновременно игриво и необычно для официального события.

Вдохновение Всемирной выставкой «Экспо-2025»

Перед конференцией чиновник участвовал в продвижении Всемирной выставки «Экспо-2025». Ее талисманом стало синее каплеобразное существо Мякумяку, символизирующее воду и жизнь — его тело состоит из цепочек клеток и воды, а имя имитирует биение сердца.

Хироси Мидзёхата выбрал красную стилизованную версию этого талисмана в форме короны для своего выступления, подчеркнув связь с официальной темой, но при этом добавив элемент необычного визуального представления.

Корона как метафора двойной роли чиновника

Экстравагантный головной убор стал наглядной метафорой двойственной работы Мидзёхаты: с одной стороны — решение серьезных геополитических и туристических задач, с другой — активное и даже эксцентричное продвижение идей.

Для Осаки, города, пронизанного реками, водный талисман особенно символичен. Использование его образа на официальных мероприятиях уже превратилось в своеобразную визитную карточку Хироси Мидзёхаты, делая его выступления запоминающимися и обсуждаемыми в сети.