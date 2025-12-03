Ученые выявили неожиданную пользу кофе для печени и почек

Исследователи из Китая обнаружили, что регулярное употребление кофе может снижать риск заболеваний печени и почек. Эффект объясняется не кофеином, а метаболитами биологически активных веществ напитка. Результаты работы опубликованы в научном журнале Food & Function (F&F), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: msn.com

Как кофе воздействует на организм

Ученые проанализировали ранее опубликованные исследования, чтобы понять:

Какие компоненты кофе действительно попадают в кровоток.

Как эти вещества перерабатываются кишечной микробиотой.

Какие продукты распада оказывают заметное биологическое действие.

Выяснилось, что метаболиты хлорогеновых кислот, дитерпенов и других соединений обладают выраженными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, тогда как сам кофеин и отдельные компоненты напитка играют меньшую роль.

Снижение риска серьезных заболеваний

Систематические данные крупных когортных и клинических исследований показывают:

регулярное употребление кофе связано с уменьшением риска цирроза печени ,

снижением вероятности гепатоцеллюлярной карциномы ,

меньшей вероятностью неалкогольной жировой болезни печени ,

и снижением риска хронических заболеваний почек.

Ключевое значение имеют не сами исходные молекулы напитка, а продукты их превращения, которые циркулируют в крови и воздействуют на органы.

Влияние способа приготовления и индивидуальных особенностей

Исследователи отмечают, что эффект кофе зависит от способа приготовления:

фильтрация, степень обжарки и помола меняют концентрацию активных соединений,

а значит, и их биодоступность для организма.

Кроме того, индивидуальные особенности обмена веществ и состав кишечной микробиоты определяют, насколько выраженным будет положительное действие кофе у конкретного человека.

Итог

Регулярное потребление кофе может оказывать защитный эффект на печень и почки, но сила этого эффекта варьируется в зависимости от способа приготовления напитка и индивидуальных особенностей организма.