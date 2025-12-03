Ученые выявили неожиданную пользу кофе для печени и почек

Исследователи из Китая обнаружили, что регулярное употребление кофе может снижать риск заболеваний печени и почек. Эффект объясняется не кофеином, а метаболитами биологически активных веществ напитка. Результаты работы опубликованы в научном журнале Food & Function (F&F), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Ученые проанализировали ранее опубликованные исследования, чтобы понять:
Какие компоненты кофе действительно попадают в кровоток.
Как эти вещества перерабатываются кишечной микробиотой.
Какие продукты распада оказывают заметное биологическое действие.
Выяснилось, что метаболиты хлорогеновых кислот, дитерпенов и других соединений обладают выраженными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, тогда как сам кофеин и отдельные компоненты напитка играют меньшую роль.
Систематические данные крупных когортных и клинических исследований показывают:
регулярное употребление кофе связано с уменьшением риска цирроза печени,
снижением вероятности гепатоцеллюлярной карциномы,
меньшей вероятностью неалкогольной жировой болезни печени,
и снижением риска хронических заболеваний почек.
Ключевое значение имеют не сами исходные молекулы напитка, а продукты их превращения, которые циркулируют в крови и воздействуют на органы.
Исследователи отмечают, что эффект кофе зависит от способа приготовления:
фильтрация, степень обжарки и помола меняют концентрацию активных соединений,
а значит, и их биодоступность для организма.
Кроме того, индивидуальные особенности обмена веществ и состав кишечной микробиоты определяют, насколько выраженным будет положительное действие кофе у конкретного человека.
Регулярное потребление кофе может оказывать защитный эффект на печень и почки, но сила этого эффекта варьируется в зависимости от способа приготовления напитка и индивидуальных особенностей организма.
