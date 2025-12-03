Смертельно опасную рыбу продали россиянину под видом скумбрии

В Краснодарском крае мужчина купил в магазине рыбу, которая оказалась одной из самых ядовитых в мире — иглобрюхом. Только внимательность и осторожность спасли его от серьезного отравления, сообщает прокуратура Краснодарского края в своем Telegram-канале, передает Lada.kz.

Фото: Прокуратура Краснодарского края

Подозрение на стадии разморозки

Житель Тихорецка приобрел замороженную рыбу, полагая, что это скумбрия. При разморозке упаковки мужчина заметил странные признаки продукта и решил не рисковать — употребление в пищу могло бы закончиться трагически.

Прокуратура вмешалась

После инцидента прокуратура направила предписание директору магазина с требованием немедленно изъять опасный товар из продажи. Ведется проверка, как ядовитая рыба попала на прилавки торговой сети.

Опасность иглобрюха

Иглобрюх представляет серьезную угрозу для человека из-за содержания в тканях нервно-паралитического яда — тетродотоксина. Его воздействие вызывает спазмы дыхательных путей и может привести к смертельному исходу при употреблении в пищу.

Похожие случаи с морскими ядами

Инциденты с ядовитыми морепродуктами в России не редкость. Так, в Подмосковье 64-летняя женщина попала в больницу после укола хвостоколом — ядовитым скатом, привезенным ее сыном. Семья собиралась устроить ужин из морского деликатеса, однако спустя двое суток пенсионерка оказалась на лечении.