Как перестать реагировать на мир и не позволять тревоге управлять вами: способ успокоиться за минуты

Исследования показывают, что тревожные состояния затрагивают почти каждого второго человека, а 61% испытывают беспокойство из-за событий в мире. Важно понимать: внешние обстоятельства не являются первопричиной тревоги — они лишь усиливают уже существующие внутренние переживания, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: домашний-доктор-саратов.рф

Почему тревога возникает

Психолог и коуч ICF Анна Саркисян отмечает, что многие пытаются справиться с тревогой привычными способами: сон, встречи с друзьями, просмотр сериалов. Эти методы дают кратковременное облегчение, но не устраняют источник тревоги.

«Мы лишь временно заглушаем тревогу, оставаясь в позиции «реактора» — реагируя на внешние события вместо того, чтобы формировать своё внутреннее состояние», — объясняет эксперт.

Как стать источником спокойствия

Настоящее спокойствие приходит, когда человек перестает быть реактором и начинает быть источником. Внешний мир отражает внутреннее состояние, и управление своими реакциями становится ключом к психологическому равновесию.

Простой вопрос для самопроверки:

«Я сейчас реагирую на мир или мир реагирует на меня?»

Задавая его себе регулярно, особенно в моменты накатывающей тревоги, можно лучше понимать свои внутренние процессы и осознавать, что внешние события лишь активируют уже существующие переживания.

Техника «трех точек» для снижения тревожности

Когда тревога усиливается, Саркисян рекомендует простое упражнение:

Выберите три точки на теле, например, колени и ладони. Сосредоточьтесь сначала на одной точке, затем добавьте вторую, потом третью. Удерживайте внимание на всех трех точках одновременно, без напряжения.

Эта техника помогает «перезагрузить» мозг и выйти из потока тревожных мыслей.

Дыхательные практики для успокоения и энергии

Дыхание — один из главных инструментов борьбы со стрессом. Существуют две простые схемы:

Для успокоения: вдох на 4 счета, задержка на 4, выдох на 8.

Для бодрости: вдох на 4 счета, задержка на 7, выдох на 8.

Длинный выдох подает организму сигнал, что опасности нет, и можно расслабиться. Эти упражнения не требуют специальной подготовки и могут применяться в любой стрессовой ситуации.

Как отличить настоящую тревогу от навязанной

Важно различать собственные реакции и те, что навязаны извне. Когда возникает беспокойство, полезно спросить себя:

«Я реагирую на реальную угрозу или поддался общему настроению и страху неопределенности?»

Осознание разницы между настоящими и искусственными поводами для тревоги позволяет эффективнее управлять внутренним состоянием.