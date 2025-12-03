Как перестать реагировать на мир и не позволять тревоге управлять вами: способ успокоиться за минуты

Исследования показывают, что тревожные состояния затрагивают почти каждого второго человека, а 61% испытывают беспокойство из-за событий в мире. Важно понимать: внешние обстоятельства не являются первопричиной тревоги — они лишь усиливают уже существующие внутренние переживания, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Психолог и коуч ICF Анна Саркисян отмечает, что многие пытаются справиться с тревогой привычными способами: сон, встречи с друзьями, просмотр сериалов. Эти методы дают кратковременное облегчение, но не устраняют источник тревоги.
«Мы лишь временно заглушаем тревогу, оставаясь в позиции «реактора» — реагируя на внешние события вместо того, чтобы формировать своё внутреннее состояние», — объясняет эксперт.
Настоящее спокойствие приходит, когда человек перестает быть реактором и начинает быть источником. Внешний мир отражает внутреннее состояние, и управление своими реакциями становится ключом к психологическому равновесию.
Простой вопрос для самопроверки:
«Я сейчас реагирую на мир или мир реагирует на меня?»
Задавая его себе регулярно, особенно в моменты накатывающей тревоги, можно лучше понимать свои внутренние процессы и осознавать, что внешние события лишь активируют уже существующие переживания.
Когда тревога усиливается, Саркисян рекомендует простое упражнение:
Выберите три точки на теле, например, колени и ладони.
Сосредоточьтесь сначала на одной точке, затем добавьте вторую, потом третью.
Удерживайте внимание на всех трех точках одновременно, без напряжения.
Эта техника помогает «перезагрузить» мозг и выйти из потока тревожных мыслей.
Дыхание — один из главных инструментов борьбы со стрессом. Существуют две простые схемы:
Для успокоения: вдох на 4 счета, задержка на 4, выдох на 8.
Для бодрости: вдох на 4 счета, задержка на 7, выдох на 8.
Длинный выдох подает организму сигнал, что опасности нет, и можно расслабиться. Эти упражнения не требуют специальной подготовки и могут применяться в любой стрессовой ситуации.
Важно различать собственные реакции и те, что навязаны извне. Когда возникает беспокойство, полезно спросить себя:
«Я реагирую на реальную угрозу или поддался общему настроению и страху неопределенности?»
Осознание разницы между настоящими и искусственными поводами для тревоги позволяет эффективнее управлять внутренним состоянием.
«Не пытайтесь бороться с каждой тревогой по отдельности. Меняйте источник — своё внутреннее состояние. Тогда даже в неспокойном мире вы сможете сохранять спокойствие», — подчеркивает психолог.
