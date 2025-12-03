В Израиле за SMS за рулем грозит штраф $3000 и конфискация авто

Власти Израиля планируют ужесточить наказания за нарушение правил дорожного движения, в том числе за использование мобильных телефонов за рулем, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Полиция Израиля

Новый штраф: до 10 000 шекелей за переписку за рулем

Министр транспорта Израиля Мири Регев объявила о намерении ввести штраф в размере до 10 000 шекелей (примерно $3000) за отправку текстовых сообщений во время движения.

На конференции по транспорту, энергетике и инфраструктуре, организованной группой Yedioth Ahronoth, министр подчеркнула, что штраф будет выписываться немедленно, без обращения в суд:

«Если полиция поймает человека за перепиской, ему сразу выпишут штраф в 10 000 шекелей. При повторном нарушении автомобиль будет конфискован», — отметила Регев, цитирует издание Ynet.

Человеческий фактор — главная причина ДТП

Регев связывает рост аварийности с поведением водителей. По её словам, 80% ДТП происходят по вине человека — из-за усталости, вождения в нетрезвом состоянии или использования мобильного телефона.

В этом году на дорогах Израиля погибло более 400 человек.

Повышение ответственности коснется всех опасных нарушений

Проект закона предусматривает увеличение штрафов не только за использование телефона, но и за другие нарушения:

пересечение сплошной линии;

проезд на красный свет;

управление автомобилем в состоянии опьянения.

Инициатива будет направлена на рассмотрение экономической комиссии Кнессета.

«Я стала боксерской грушей для тех, кто не понимает, кто несет ответственность за аварийность. Но повышение ответственности водителей — единственный путь», — подчеркнула министр.

Регев добавила, что полиция совместно с министерством юстиции подготовит список самых опасных нарушений и развернет мобильные группы для контроля на дорогах.

Призыв к использованию общественного транспорта

В интервью изданию Маарив Регев также обратилась к водителям, стоящим в пробках, с призывом пользоваться общественным транспортом.

Министерство транспорта планирует расширение автобусных и железнодорожных линий, что остается одним из приоритетов правительства.