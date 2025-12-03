Илон Маск заявил об исчезновении белого населения планеты

Американский предприниматель и мультимиллиардер Илон Маск заявил, что белое население планеты может существенно сократиться в результате текущих демографических процессов. Соответствующее мнение он опубликовал на своей странице в социальной сети X, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Nathan Howard/Reuters

Маск высказался о глобальных демографических изменениях

По словам Маска, сохранение существующих тенденций приведёт к тому, что белое население сначала станет малочисленным меньшинством, а затем и вовсе может исчезнуть. Он подчеркнул, что считает ситуацию тревожной и требующей внимания.

Скандальные публикации Grokipedia вновь привлекли внимание исследователей

Ранее, 26 ноября, сообщалось о критике в адрес онлайн-энциклопедии Grokipedia, созданной Маском. Исследователи выявили, что ресурс активно использует материалы из источников с сомнительной репутацией, в том числе сайтов экстремистского и конспирологического характера.

Согласно данным анализа, платформа сослалась на неонацистский сайт 42 раза, на конспирологический ресурс — 34 раза, а на площадку, связанную с идеями белого национализма, — 107 раз. Эти цифры вызвали новую волну обсуждений о качестве и безопасности контента, публикуемого на Grokipedia.