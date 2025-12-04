18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.89
587.54
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.12.2025, 06:33

Борис Акунин приговорён к 15 годам лишения свободы

Новости Мира 0 704

Российский писатель Борис Акунин заочно получил 15 лет колонии строгого режима по совокупности с предыдущим приговором. Суд признал его виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: culture.ru
Фото: culture.ru

Заочный приговор по делу о иностранном агенте

Мировая судья участка № 371 Таганского района Москвы Анна Логуа признала Акунина виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Ему назначен один год лишения свободы заочно.

С учётом предыдущего приговора 2-го Западного окружного военного суда, где в июле 2025 года писатель получил 14 лет по делу о публичном оправдании терроризма и содействии террористической деятельности, общий срок наказания составил 15 лет колонии строгого режима.

Условия отбытия наказания

  • Первые 4 года Акунин проведёт в тюрьме.

  • Оставшиеся 11 лет — в колонии строгого режима.

  • Дополнительно ему назначен штраф 200 тыс. руб. и запрет администрирования сайтов на 6 лет.

  • Мера пресечения изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Прокурор Олег Амельчаков настаивал на таких сроках, считая вину писателя полностью доказанной.

Обвинения и доказательства

Согласно следствию, с февраля по август 2025 года Акунин опубликовал в своём телеграм-канале не менее 76 материалов без обязательной маркировки. Ранее он уже дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения. Эти действия квалифицированы как умышленное уклонение от обязанностей иностранного агента.

Предыдущий приговор — 14 лет за терроризм

14 июля 2025 года судья Олег Шишов также в заочном порядке назначил Акунину 14 лет лишения свободы за:

  • содействие террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК),

  • публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК),

  • уклонение от обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК).

Тогда суд также постановил взыскать 400 тыс. руб. штрафа и на 4 года запретил администрирование интернет-ресурсов. Писатель не присутствовал на заседании, находясь за границей.

Причины возбуждения первого уголовного дела

Изначально уголовное дело возникло после разговора Акунина с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским и министром культуры Александром Ткаченко.

Кроме того, следствие учитывало посты Акунина от февраля 2024 года, где он высказывал сомнения в возможности эволюционных изменений в России. Эти высказывания были расценены как публичное оправдание терроризма.

Отдельным эпизодом стали публикации без маркировки с января по апрель 2025 года.

Реакция Бориса Акунина

После июльского приговора писатель в своём телеграм-канале заявил, что не признаёт решение российского суда. В посте он попрощался с читателями:

«Все, дорогие интернет-читатели. Мы надолго прощаемся… Следующий мой пост появится в 2043 году».

Биография и статус Акунина

Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) известен как:

  • литературовед и переводчик,

  • автор детективов о сыщике Эрасте Фандорине и монахине Пелагие,

  • автор многотомного проекта «История Российского государства».

В 2022 году он стал самым продаваемым писателем России по версии «Литрес». В декабре 2023 года Росфинмониторинг включил Акунина в перечень террористов и экстремистов, а Минюст признал его иностранным агентом. После этого издательства сняли его книги с продажи, а театры отменили спектакли по мотивам его произведений.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь