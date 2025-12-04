Борис Акунин приговорён к 15 годам лишения свободы

Российский писатель Борис Акунин заочно получил 15 лет колонии строгого режима по совокупности с предыдущим приговором. Суд признал его виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: culture.ru

Заочный приговор по делу о иностранном агенте

Мировая судья участка № 371 Таганского района Москвы Анна Логуа признала Акунина виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Ему назначен один год лишения свободы заочно.

С учётом предыдущего приговора 2-го Западного окружного военного суда, где в июле 2025 года писатель получил 14 лет по делу о публичном оправдании терроризма и содействии террористической деятельности, общий срок наказания составил 15 лет колонии строгого режима.

Условия отбытия наказания

Первые 4 года Акунин проведёт в тюрьме.

Оставшиеся 11 лет — в колонии строгого режима.

Дополнительно ему назначен штраф 200 тыс. руб. и запрет администрирования сайтов на 6 лет .

Мера пресечения изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Прокурор Олег Амельчаков настаивал на таких сроках, считая вину писателя полностью доказанной.

Обвинения и доказательства

Согласно следствию, с февраля по август 2025 года Акунин опубликовал в своём телеграм-канале не менее 76 материалов без обязательной маркировки. Ранее он уже дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения. Эти действия квалифицированы как умышленное уклонение от обязанностей иностранного агента.

Предыдущий приговор — 14 лет за терроризм

14 июля 2025 года судья Олег Шишов также в заочном порядке назначил Акунину 14 лет лишения свободы за:

содействие террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК),

публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК),

уклонение от обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК).

Тогда суд также постановил взыскать 400 тыс. руб. штрафа и на 4 года запретил администрирование интернет-ресурсов. Писатель не присутствовал на заседании, находясь за границей.

Причины возбуждения первого уголовного дела

Изначально уголовное дело возникло после разговора Акунина с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским и министром культуры Александром Ткаченко.

Кроме того, следствие учитывало посты Акунина от февраля 2024 года, где он высказывал сомнения в возможности эволюционных изменений в России. Эти высказывания были расценены как публичное оправдание терроризма.

Отдельным эпизодом стали публикации без маркировки с января по апрель 2025 года.

Реакция Бориса Акунина

После июльского приговора писатель в своём телеграм-канале заявил, что не признаёт решение российского суда. В посте он попрощался с читателями:

«Все, дорогие интернет-читатели. Мы надолго прощаемся… Следующий мой пост появится в 2043 году».

Биография и статус Акунина

Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) известен как:

литературовед и переводчик,

автор детективов о сыщике Эрасте Фандорине и монахине Пелагие,

автор многотомного проекта «История Российского государства».

В 2022 году он стал самым продаваемым писателем России по версии «Литрес». В декабре 2023 года Росфинмониторинг включил Акунина в перечень террористов и экстремистов, а Минюст признал его иностранным агентом. После этого издательства сняли его книги с продажи, а театры отменили спектакли по мотивам его произведений.