18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.89
587.54
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.12.2025, 07:05

Бездомный пенсионер выиграл джекпот в Таиланде

Новости Мира 0 472

В Чиангмае, Таиланд, 68-летний пенсионер Сутон, известный среди местных как «Дядя Чжэ», совершил настоящую сенсацию: он выиграл 18 млн бат (около 43,6 млн рублей) в государственной лотерее. Ранее мужчина жил на улице и лишь недавно перебрался в съемное жилье, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: KhaoSod
Фото: KhaoSod

Жизнь до выигрыша: скромные доходы и ежедневные трудности

До победы в лотерее Сутон жил один, арендуя небольшую комнату в районе Сан Па Тонг в Чиангмае. Его ежедневный доход составлял всего 350 бат, которые он зарабатывал случайными подработками. За комнату он платил 1 500 бат в месяц, а остальная жизнь была крайне скромной и нестабильной.

Джекпот, который изменил все

1 декабря судьба резко изменила жизнь пенсионера. С выигрышем в лотерею он стал миллионером, что мгновенно привлекло внимание родственников и финансовых учреждений.

Родственники и банки: новые претенденты на внимание

После того как новость о выигрыше разнеслась, к Сутону начали наведываться родственники. Они предлагали заботу и приют, но так и не смогли договориться, кто именно будет заботиться о пенсионере.

Кроме того, к «Дяде Джэ» пришли сотрудники различных банков, стремясь убедить его открыть счет именно в их учреждениях, используя его неожиданное богатство как потенциальную возможность для сотрудничества.

Социальные программы и инвестиционные предложения

Социальные службы Чиангмая ранее выделили 40 тыс. бат на строительство собственного дома для Сутона, однако после его выигрыша средства были перенаправлены на помощь другим нуждающимся.

Владелец жилья, где мужчина сейчас арендует комнату, предложил ему выкупить недвижимость за 2 млн бат, отметив, что это может стать выгодной инвестицией и позволить Сутону самому стать арендодателем.

Пенсионер пока сохраняет молчание

Несмотря на все предложения и внезапную популярность, сам Сутон пока не давал комментариев относительно своего выигрыша и дальнейших планов.

4
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь