Бездомный пенсионер выиграл джекпот в Таиланде

В Чиангмае, Таиланд, 68-летний пенсионер Сутон, известный среди местных как «Дядя Чжэ», совершил настоящую сенсацию: он выиграл 18 млн бат (около 43,6 млн рублей) в государственной лотерее. Ранее мужчина жил на улице и лишь недавно перебрался в съемное жилье, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: KhaoSod

Жизнь до выигрыша: скромные доходы и ежедневные трудности

До победы в лотерее Сутон жил один, арендуя небольшую комнату в районе Сан Па Тонг в Чиангмае. Его ежедневный доход составлял всего 350 бат, которые он зарабатывал случайными подработками. За комнату он платил 1 500 бат в месяц, а остальная жизнь была крайне скромной и нестабильной.

Джекпот, который изменил все

1 декабря судьба резко изменила жизнь пенсионера. С выигрышем в лотерею он стал миллионером, что мгновенно привлекло внимание родственников и финансовых учреждений.

Родственники и банки: новые претенденты на внимание

После того как новость о выигрыше разнеслась, к Сутону начали наведываться родственники. Они предлагали заботу и приют, но так и не смогли договориться, кто именно будет заботиться о пенсионере.

Кроме того, к «Дяде Джэ» пришли сотрудники различных банков, стремясь убедить его открыть счет именно в их учреждениях, используя его неожиданное богатство как потенциальную возможность для сотрудничества.

Социальные программы и инвестиционные предложения

Социальные службы Чиангмая ранее выделили 40 тыс. бат на строительство собственного дома для Сутона, однако после его выигрыша средства были перенаправлены на помощь другим нуждающимся.

Владелец жилья, где мужчина сейчас арендует комнату, предложил ему выкупить недвижимость за 2 млн бат, отметив, что это может стать выгодной инвестицией и позволить Сутону самому стать арендодателем.

Пенсионер пока сохраняет молчание

Несмотря на все предложения и внезапную популярность, сам Сутон пока не давал комментариев относительно своего выигрыша и дальнейших планов.