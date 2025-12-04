В Новой Зеландии грабитель проглотил яйцо Фаберже стоимостью $19200

В Окленде полиция задержала мужчину, подозреваемого в необычной краже ювелирного изделия — яйца-кулона Фаберже стоимостью 19,2 тысячи долларов США (примерно 1,4 млн рублей). Инцидент произошел в одном из центральных ювелирных магазинов города, сообщает The Guardian, передает Lada.kz со ссылкой на РБК.
Сотрудники Partridge Jewellers рассказали, что 32-летний посетитель магазина взял с витрины медальон Octopussy («Осьминожка») из коллекции Fabergé x 007 и якобы проглотил его на месте.
Кулон выполнен из 18-каратного золота, украшен зеленой гильошированной эмалью, а также инкрустирован 60 белыми бриллиантами и 15 голубыми сапфирами. Внутри изделия скрыт миниатюрный осьминог из того же золота с глазами из черных бриллиантов.
Коллекция Fabergé x 007 создана по мотивам фильма о Джеймсе Бонде «Осьминожка» (1983). В киноленте ключевой сюжетной линией является кража яйца Фаберже, что делает медальон Octopussy особенно символичным для поклонников франшизы.
Начальник полиции центрального района Окленда Грэй Андерсон сообщил, что патруль прибыл в магазин через несколько минут после кражи и задержал подозреваемого прямо на месте. По его словам, проглоченный предмет пока не найден.
Помимо эпизода с яйцом Фаберже, мужчине предъявлены обвинения по другим кражам:
кража iPad из того же ювелирного магазина 12 ноября;
хищение наполнителя для кошачьего туалета и средства от блох на сумму около 100 долларов из частного дома.
Задержанный находится под стражей, а судебное заседание по его делу назначено на 8 декабря в окружном суде.
