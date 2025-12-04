В Новой Зеландии грабитель проглотил яйцо Фаберже стоимостью $19200

В Окленде полиция задержала мужчину, подозреваемого в необычной краже ювелирного изделия — яйца-кулона Фаберже стоимостью 19,2 тысячи долларов США (примерно 1,4 млн рублей). Инцидент произошел в одном из центральных ювелирных магазинов города, сообщает The Guardian, передает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Fabergé / YouTube

Украшение, проглоченное преступником

Сотрудники Partridge Jewellers рассказали, что 32-летний посетитель магазина взял с витрины медальон Octopussy («Осьминожка») из коллекции Fabergé x 007 и якобы проглотил его на месте.

Кулон выполнен из 18-каратного золота, украшен зеленой гильошированной эмалью, а также инкрустирован 60 белыми бриллиантами и 15 голубыми сапфирами. Внутри изделия скрыт миниатюрный осьминог из того же золота с глазами из черных бриллиантов.

История коллекции Fabergé x 007

Коллекция Fabergé x 007 создана по мотивам фильма о Джеймсе Бонде «Осьминожка» (1983). В киноленте ключевой сюжетной линией является кража яйца Фаберже, что делает медальон Octopussy особенно символичным для поклонников франшизы.

Полиция на месте происшествия

Начальник полиции центрального района Окленда Грэй Андерсон сообщил, что патруль прибыл в магазин через несколько минут после кражи и задержал подозреваемого прямо на месте. По его словам, проглоченный предмет пока не найден.

Преступная история задержанного

Помимо эпизода с яйцом Фаберже, мужчине предъявлены обвинения по другим кражам:

кража iPad из того же ювелирного магазина 12 ноября;

хищение наполнителя для кошачьего туалета и средства от блох на сумму около 100 долларов из частного дома.

Задержанный находится под стражей, а судебное заседание по его делу назначено на 8 декабря в окружном суде.