18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.89
587.54
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.12.2025, 07:23

В Новой Зеландии грабитель проглотил яйцо Фаберже стоимостью $19200

Новости Мира 0 427

В Окленде полиция задержала мужчину, подозреваемого в необычной краже ювелирного изделия — яйца-кулона Фаберже стоимостью 19,2 тысячи долларов США (примерно 1,4 млн рублей). Инцидент произошел в одном из центральных ювелирных магазинов города, сообщает The Guardian, передает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Fabergé / YouTube
Фото: Fabergé / YouTube

Украшение, проглоченное преступником

Сотрудники Partridge Jewellers рассказали, что 32-летний посетитель магазина взял с витрины медальон Octopussy («Осьминожка») из коллекции Fabergé x 007 и якобы проглотил его на месте.

Кулон выполнен из 18-каратного золота, украшен зеленой гильошированной эмалью, а также инкрустирован 60 белыми бриллиантами и 15 голубыми сапфирами. Внутри изделия скрыт миниатюрный осьминог из того же золота с глазами из черных бриллиантов.

История коллекции Fabergé x 007

Коллекция Fabergé x 007 создана по мотивам фильма о Джеймсе Бонде «Осьминожка» (1983). В киноленте ключевой сюжетной линией является кража яйца Фаберже, что делает медальон Octopussy особенно символичным для поклонников франшизы.

Полиция на месте происшествия

Начальник полиции центрального района Окленда Грэй Андерсон сообщил, что патруль прибыл в магазин через несколько минут после кражи и задержал подозреваемого прямо на месте. По его словам, проглоченный предмет пока не найден.

Преступная история задержанного

Помимо эпизода с яйцом Фаберже, мужчине предъявлены обвинения по другим кражам:

  • кража iPad из того же ювелирного магазина 12 ноября;

  • хищение наполнителя для кошачьего туалета и средства от блох на сумму около 100 долларов из частного дома.

Задержанный находится под стражей, а судебное заседание по его делу назначено на 8 декабря в окружном суде.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь