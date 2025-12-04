Миф о кефире развенчан: его полезные свойства оказались преувеличены

Недавнее исследование испанских ученых показало, что кефир не обладает выраженным лечебным эффектом при остром панкреатите, как считалось ранее. Работа опубликована в журнале Food & Function, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Для оценки влияния кефира на острый панкреатит исследователи провели эксперимент на мышах. Грызунам давали два вида напитка: из цельного молока и из сыворотки.
Оба вида кефира показали умеренно положительный эффект: улучшалось состояние поврежденных тканей поджелудочной железы и снижалось воспаление в кишечнике.
Кефир из цельного молока также снижал активность воспалительных генов в поджелудочной железе.
Однако ученые отмечают: этих изменений недостаточно, чтобы существенно повлиять на течение острого панкреатита.
Ключевым показателем тяжести болезни ученые называют концентрацию амилазы и липазы в крови. Эксперимент показал, что кефир на эти показатели никак не влияет.
Также продукт не улучшает барьерную функцию кишечника.
Это подтверждает, что лечение острого панкреатита с помощью кефира — миф.
Несмотря на развенчание мифа, исследователи признают определенные положительные свойства кефира:
Его можно использовать как дополнительный элемент терапии для облегчения локальных проявлений болезни.
Однако продукт не заменяет полноценное медицинское лечение.
Статья носит информационный характер и не является медицинским назначением. Консультация специалиста обязательна.
