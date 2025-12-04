18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.89
587.54
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.12.2025, 11:25

"Человек с голубыми глазами": что скрывает найденное пророчество Мессинга о феврале-2026

Новости Мира 0 1 487

В российском сегменте социальных сетей стремительно набирает обороты публикация о «неизвестном пророчестве» Вольфа Мессинга. Авторы утверждают, что речь идёт о документе, который долгие десятилетия хранился под грифом секретности и всплыл лишь недавно, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Что пишут о происхождении «пророчества»

По данным издания «Царьград», неизвестные авторы уверяют: Мессинг сделал это предсказание за несколько месяцев до смерти, после чего запись якобы оказалась в закрытых архивах КГБ. Подлинность документа не подтверждена, но обсуждения в соцсетях набирают обороты.

«26 февраля 2026 года изменит ход истории»

В центре найденного текста — дата, которую называют переломной для всего человечества.

Согласно пророчеству:

  • 26 февраля 2026 года судьба мира будет зависеть от одного человека;

  • решающий выбор окажется между войной и миром;

  • в записях фигурирует образ «человека с голубыми глазами», которому якобы предстоит принять судьбоносное решение.

«От его выбора зависит, увидит ли человечество 2027 год», — говорится в опубликованном фрагменте.

Конфликт четырёх сил

В тексте также говорится о приближении глобального противостояния:

  • на мировой арене столкнутся Россия, Китай и США;

  • против них выступит четвёртая сила, «не имеющая Родины, владеющая золотом и информацией»;

  • эта сила обвиняется в «разжигании конфликтов по всему миру» и подготовке новой войны.

Место, где «тысячу лет было спокойно»

Ещё один фрагмент вызывает оживлённые дискуссии. Мессинг, согласно публикации, предсказывал:

  • мир содрогнётся в точке, где «тысячу лет царил покой»;

  • в первый же день катастрофы выйдут из строя все системы связи;

  • «планета погрузится в молчание».

«Комета-предвестник»

Особое внимание привлёк и метеорный мотив. По тексту пророчества:

  • за неделю до роковой даты мимо Земли пролетит яркая комета;

  • её можно будет увидеть невооружённым глазом — даже днём.
    Эта деталь стала дополнительным поводом для обсуждений и сравнения с другими известными предсказаниями.

Нет подтверждений, но много эмоций

Издание «Хибины.ру» подчёркивает: официальных источников, подтверждающих происхождение или подлинность этой записи, не существует. Распространяемая информация остаётся на уровне интернет-слухов.

Журналистов и читателей призывают:

  • сохранять спокойствие;

  • критически относиться к подобным публикациям;

  • не поддаваться панике.

4
1
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Какую ерунду только не прочтешь на просторах инета))
04.12.2025, 07:14
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь