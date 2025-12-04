"Человек с голубыми глазами": что скрывает найденное пророчество Мессинга о феврале-2026

В российском сегменте социальных сетей стремительно набирает обороты публикация о «неизвестном пророчестве» Вольфа Мессинга. Авторы утверждают, что речь идёт о документе, который долгие десятилетия хранился под грифом секретности и всплыл лишь недавно, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
По данным издания «Царьград», неизвестные авторы уверяют: Мессинг сделал это предсказание за несколько месяцев до смерти, после чего запись якобы оказалась в закрытых архивах КГБ. Подлинность документа не подтверждена, но обсуждения в соцсетях набирают обороты.
В центре найденного текста — дата, которую называют переломной для всего человечества.
Согласно пророчеству:
26 февраля 2026 года судьба мира будет зависеть от одного человека;
решающий выбор окажется между войной и миром;
в записях фигурирует образ «человека с голубыми глазами», которому якобы предстоит принять судьбоносное решение.
«От его выбора зависит, увидит ли человечество 2027 год», — говорится в опубликованном фрагменте.
В тексте также говорится о приближении глобального противостояния:
на мировой арене столкнутся Россия, Китай и США;
против них выступит четвёртая сила, «не имеющая Родины, владеющая золотом и информацией»;
эта сила обвиняется в «разжигании конфликтов по всему миру» и подготовке новой войны.
Ещё один фрагмент вызывает оживлённые дискуссии. Мессинг, согласно публикации, предсказывал:
мир содрогнётся в точке, где «тысячу лет царил покой»;
в первый же день катастрофы выйдут из строя все системы связи;
«планета погрузится в молчание».
Особое внимание привлёк и метеорный мотив. По тексту пророчества:
за неделю до роковой даты мимо Земли пролетит яркая комета;
её можно будет увидеть невооружённым глазом — даже днём.
Эта деталь стала дополнительным поводом для обсуждений и сравнения с другими известными предсказаниями.
Издание «Хибины.ру» подчёркивает: официальных источников, подтверждающих происхождение или подлинность этой записи, не существует. Распространяемая информация остаётся на уровне интернет-слухов.
Журналистов и читателей призывают:
сохранять спокойствие;
критически относиться к подобным публикациям;
не поддаваться панике.
