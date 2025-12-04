"Человек с голубыми глазами": что скрывает найденное пророчество Мессинга о феврале-2026

В российском сегменте социальных сетей стремительно набирает обороты публикация о «неизвестном пророчестве» Вольфа Мессинга. Авторы утверждают, что речь идёт о документе, который долгие десятилетия хранился под грифом секретности и всплыл лишь недавно, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Что пишут о происхождении «пророчества»

По данным издания «Царьград», неизвестные авторы уверяют: Мессинг сделал это предсказание за несколько месяцев до смерти, после чего запись якобы оказалась в закрытых архивах КГБ. Подлинность документа не подтверждена, но обсуждения в соцсетях набирают обороты.

«26 февраля 2026 года изменит ход истории»

В центре найденного текста — дата, которую называют переломной для всего человечества.

Согласно пророчеству:

26 февраля 2026 года судьба мира будет зависеть от одного человека;

решающий выбор окажется между войной и миром ;

в записях фигурирует образ «человека с голубыми глазами», которому якобы предстоит принять судьбоносное решение.

«От его выбора зависит, увидит ли человечество 2027 год», — говорится в опубликованном фрагменте.

Конфликт четырёх сил

В тексте также говорится о приближении глобального противостояния:

на мировой арене столкнутся Россия, Китай и США ;

против них выступит четвёртая сила , «не имеющая Родины, владеющая золотом и информацией»;

эта сила обвиняется в «разжигании конфликтов по всему миру» и подготовке новой войны.

Место, где «тысячу лет было спокойно»

Ещё один фрагмент вызывает оживлённые дискуссии. Мессинг, согласно публикации, предсказывал:

мир содрогнётся в точке, где «тысячу лет царил покой»;

в первый же день катастрофы выйдут из строя все системы связи;

«планета погрузится в молчание».

«Комета-предвестник»

Особое внимание привлёк и метеорный мотив. По тексту пророчества:

за неделю до роковой даты мимо Земли пролетит яркая комета ;

её можно будет увидеть невооружённым глазом — даже днём.

Эта деталь стала дополнительным поводом для обсуждений и сравнения с другими известными предсказаниями.

Нет подтверждений, но много эмоций

Издание «Хибины.ру» подчёркивает: официальных источников, подтверждающих происхождение или подлинность этой записи, не существует. Распространяемая информация остаётся на уровне интернет-слухов.

Журналистов и читателей призывают: