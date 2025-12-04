В куколке Лабубу нашли вещество, вызывающее ожирение и гормональные нарушения

Популярная среди детей игрушка Лабубу оказалась потенциально опасной. Проверка, проведённая специалистами «Роскачества», выявила наличие токсичного вещества, способного негативно влиять на здоровье ребёнка, сообщает Telegram-канал Mash , передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: dazdreamz/Shutterstock/FOTODOM

Тестирование выявило диоктилфталат

Журналисты узнали, что эксперты «Роскачества» провели анализ 13 образцов кукол Лабубу. В одной из игрушек было обнаружено токсичное соединение — диоктилфталат.

По данным исследования, это вещество:

раздражает кожу и слизистые оболочки;

влияет на гормональный фон;

может способствовать развитию ожирения.

Специалисты предупреждают, что диоктилфталат способен попасть в организм ребёнка через слюну, что повышает риск негативного воздействия.

Попытки зарегистрировать бренд «Лабубу»

ТАСС сообщил, что с мая по август 2025 года в Роспатент поступили несколько заявок на регистрацию товарного знака «Лабубу». Всего заявки подали девять компаний, планировавших использовать бренд не только для игрушек, но и для:

косметики;

алкогольных напитков;

исследовательских аппаратов.

На момент публикации новостей Роспатент продолжал проверку поступивших заявок.

Риски для родителей и детей

Эксперты напоминают родителям о необходимости внимательно проверять состав детских игрушек. Даже известные и популярные бренды могут содержать опасные химические вещества, которые негативно влияют на здоровье и развитие ребёнка.