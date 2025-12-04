18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.89
587.54
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.12.2025, 14:47

Ларису Долину вырезают из новогодних программ

Новости Мира 0 617

Народная артистка России Лариса Долина столкнулась с неожиданными изменениями в телевизионных эфирах на Новый год. Как сообщает журналистка Алена Мартынова в своём Telegram-канале «Светский хроник», певицу начали удалять из праздничных шоу без объяснения причин, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Каналы ограничивают упоминания певицы

По информации Мартыновой, руководство телеканалов потребовало убрать из эфиров не только выступления, но и любые упоминания о Долиной. На данный момент артистка остаётся только в «Голубом огоньке» на канале «Россия-1». Судьба её участия в шоу «Песня года» остаётся неизвестной.

Источник журналистки отметил:

«Началось это пару дней назад… Из новогодних эфиров Долину вырезают без капельки сожаления. Странно, что только сегодня до всех дошло».

Скандальная сцена с ТНТ под вопросом

Ранее, 30 ноября, издание «Абзац» сообщило, что создатели новогоднего фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика» рассматривают возможность удалить сцену с участием Ларисы Долиной. В этой сцене певица исполняет кавер на хит Инстасамки «За деньги — «да»».

По данным издания, продюсеров фильма беспокоит возможная реакция аудитории: участие Долиной может негативно сказаться на восприятии картины.

Поводом стал скандал с квартирой

Поводом для волнений стала недавняя история с квартирой артистки. В ноябре суд оставил недвижимость Ларисы Долиной в её собственности, несмотря на то, что квартира была продана под влиянием мошенников. Иск покупательницы Полины Лурье был отклонён, а деньги ей возвращены не были.

Скандал вызвал резкую реакцию интернет-пользователей: многие начали «отменять» певицу, создавать мемы и называть её «Гринчем, похитительницей новоселья».

8
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Жаба!
04.12.2025, 11:04
fox1167
fox1167
Жаба!
04.12.2025, 11:04
fox1167
fox1167
Жаба!
04.12.2025, 11:04
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь