Ларису Долину вырезают из новогодних программ

Народная артистка России Лариса Долина столкнулась с неожиданными изменениями в телевизионных эфирах на Новый год. Как сообщает журналистка Алена Мартынова в своём Telegram-канале «Светский хроник», певицу начали удалять из праздничных шоу без объяснения причин, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Каналы ограничивают упоминания певицы

По информации Мартыновой, руководство телеканалов потребовало убрать из эфиров не только выступления, но и любые упоминания о Долиной. На данный момент артистка остаётся только в «Голубом огоньке» на канале «Россия-1». Судьба её участия в шоу «Песня года» остаётся неизвестной.

Источник журналистки отметил:

«Началось это пару дней назад… Из новогодних эфиров Долину вырезают без капельки сожаления. Странно, что только сегодня до всех дошло».

Скандальная сцена с ТНТ под вопросом

Ранее, 30 ноября, издание «Абзац» сообщило, что создатели новогоднего фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика» рассматривают возможность удалить сцену с участием Ларисы Долиной. В этой сцене певица исполняет кавер на хит Инстасамки «За деньги — «да»».

По данным издания, продюсеров фильма беспокоит возможная реакция аудитории: участие Долиной может негативно сказаться на восприятии картины.

Поводом стал скандал с квартирой

Поводом для волнений стала недавняя история с квартирой артистки. В ноябре суд оставил недвижимость Ларисы Долиной в её собственности, несмотря на то, что квартира была продана под влиянием мошенников. Иск покупательницы Полины Лурье был отклонён, а деньги ей возвращены не были.

Скандал вызвал резкую реакцию интернет-пользователей: многие начали «отменять» певицу, создавать мемы и называть её «Гринчем, похитительницей новоселья».