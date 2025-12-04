Ларису Долину вырезают из новогодних программ

Народная артистка России Лариса Долина столкнулась с неожиданными изменениями в телевизионных эфирах на Новый год. Как сообщает журналистка Алена Мартынова в своём Telegram-канале «Светский хроник», певицу начали удалять из праздничных шоу без объяснения причин, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По информации Мартыновой, руководство телеканалов потребовало убрать из эфиров не только выступления, но и любые упоминания о Долиной. На данный момент артистка остаётся только в «Голубом огоньке» на канале «Россия-1». Судьба её участия в шоу «Песня года» остаётся неизвестной.
Источник журналистки отметил:
«Началось это пару дней назад… Из новогодних эфиров Долину вырезают без капельки сожаления. Странно, что только сегодня до всех дошло».
Ранее, 30 ноября, издание «Абзац» сообщило, что создатели новогоднего фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика» рассматривают возможность удалить сцену с участием Ларисы Долиной. В этой сцене певица исполняет кавер на хит Инстасамки «За деньги — «да»».
По данным издания, продюсеров фильма беспокоит возможная реакция аудитории: участие Долиной может негативно сказаться на восприятии картины.
Поводом для волнений стала недавняя история с квартирой артистки. В ноябре суд оставил недвижимость Ларисы Долиной в её собственности, несмотря на то, что квартира была продана под влиянием мошенников. Иск покупательницы Полины Лурье был отклонён, а деньги ей возвращены не были.
Скандал вызвал резкую реакцию интернет-пользователей: многие начали «отменять» певицу, создавать мемы и называть её «Гринчем, похитительницей новоселья».
