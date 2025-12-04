18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
04.12.2025, 16:22

В США енот проник в алкомаркет, напился и уснул в туалете

Новости Мира 0 384

В американском штате Вирджиния необычный посетитель стал героем курьезного инцидента. Рано утром 29 ноября в городе Ашленде енот проник в местный алкомаркет, устроил разнос и напился спиртных напитков, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Hanover County Animal Protection and Shelter
Фото: Hanover County Animal Protection and Shelter

Как все произошло

По информации Associated Press, животное пробралось в магазин, проломив потолочную плитку, и направилось к полкам со скотчем и виски. Енот разбил несколько бутылок и попробовал содержимое на месте.

Утром сотрудник магазина обнаружил пушистого «дебошира» спящим на полу в туалете. Животное лежало практически без сознания, что вызвало немало удивления у персонала. Сотрудник немедленно вызвал местную службу по контролю за животными.

Реакция специалистов

Сотрудница агентства по защите животных округа Ганновер Саманта Мартин поделилась впечатлениями:

«Лично мне нравятся еноты. Это забавные маленькие зверьки. Он пролез через потолочную плитку и устроил настоящий погром, выпив все до последней капли».

Мартин отвезла енота в приют для животных. По пути ей едва удавалось сдерживать смех. В приюте специалисты отметили, что после нескольких часов сна енот полностью протрезвел и не получил никаких травм.

«После нескольких часов сна и отсутствия каких-либо повреждений (кроме, возможно, похмелья и неправильного жизненного выбора) мы вернули его в дикую природу. Надеемся, что урок был усвоен», — сообщили в агентстве.

Еноты и курьезные происшествия: история продолжается

Это не первый случай, когда еноты создают хаос:

  • Канада, июнь 2025 года: семья енотов проникла на завод Airbus, временно остановив производство самолетов A220. Животные повредили проводку и оставили «следы жизнедеятельности» внутри самолета.

  • Торонто, 2024 год: енот повредил оборудование энергетической компании Toronto Hydro One, оставив более 7000 жителей города без электричества.

Эти случаи демонстрируют, что маленькие, но любопытные животные могут создать немало проблем, если оказываются в необычной для себя среде.

