В Москве мужчина застрял в унитазе

Житель российской столицы оказался в крайне необычной и неприятной ситуации: он не смог самостоятельно освободиться из унитаза в собственной квартире. Информацию о происшествии публикует Life со ссылкой на SHOT , сообщает Lada.kz.

Фото: YouTube

Место происшествия и обстоятельства

Инцидент произошёл на Ленинском проспекте в Москве. По данным Telegram-канала, мужчина занимался утренними гигиеническими процедурами, когда решил засунуть ногу в унитаз. Точные причины такого поступка остаются загадкой. В публикации отмечается:

«Зачем бедолага это сделал – большая загадка».

Спасательная операция: помощь пришла вовремя

К счастью, москвич взял с собой мобильный телефон и смог самостоятельно вызвать спасателей МЧС. Сотрудники экстренных служб прибыли на место и успешно освободили мужчину из затруднительного положения.

Необычные случаи по миру

Подобные странные бытовые происшествия случаются не только в России. Например, в США недавно мужчина застрял в ящике для пожертвований одежды. Он упал вверх ногами и сообщил спасателям, что испытывает затруднение с дыханием из-за неудобной позы.

Спасатели прибыли через несколько минут, но освободить мужчину оказалось непросто. Специалисты отмечают, что конструкция таких контейнеров рассчитана на то, чтобы люди могли бросать вещи внутрь, но не извлекать себя обратно, что создает опасные ситуации для любопытных или неосторожных граждан.

Анализ и выводы

Инциденты подобного рода демонстрируют, насколько опасными могут быть привычные бытовые объекты, если их использовать нестандартным образом. Даже повседневные вещи, вроде унитаза или контейнера для пожертвований, могут стать источником травм и неприятностей.

Эксперты советуют соблюдать элементарные меры предосторожности: