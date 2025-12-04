18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.89
587.54
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.12.2025, 18:34

В Москве мужчина застрял в унитазе

Новости Мира 0 349

Житель российской столицы оказался в крайне необычной и неприятной ситуации: он не смог самостоятельно освободиться из унитаза в собственной квартире. Информацию о происшествии публикует Life со ссылкой на SHOT, сообщает Lada.kz. 

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Место происшествия и обстоятельства

Инцидент произошёл на Ленинском проспекте в Москве. По данным Telegram-канала, мужчина занимался утренними гигиеническими процедурами, когда решил засунуть ногу в унитаз. Точные причины такого поступка остаются загадкой. В публикации отмечается:

«Зачем бедолага это сделал – большая загадка».

Спасательная операция: помощь пришла вовремя

К счастью, москвич взял с собой мобильный телефон и смог самостоятельно вызвать спасателей МЧС. Сотрудники экстренных служб прибыли на место и успешно освободили мужчину из затруднительного положения.

Необычные случаи по миру

Подобные странные бытовые происшествия случаются не только в России. Например, в США недавно мужчина застрял в ящике для пожертвований одежды. Он упал вверх ногами и сообщил спасателям, что испытывает затруднение с дыханием из-за неудобной позы.

Спасатели прибыли через несколько минут, но освободить мужчину оказалось непросто. Специалисты отмечают, что конструкция таких контейнеров рассчитана на то, чтобы люди могли бросать вещи внутрь, но не извлекать себя обратно, что создает опасные ситуации для любопытных или неосторожных граждан.

Анализ и выводы

Инциденты подобного рода демонстрируют, насколько опасными могут быть привычные бытовые объекты, если их использовать нестандартным образом. Даже повседневные вещи, вроде унитаза или контейнера для пожертвований, могут стать источником травм и неприятностей.

Эксперты советуют соблюдать элементарные меры предосторожности:

  • Не экспериментировать с сантехникой или бытовыми контейнерами.

  • При оказании в затруднительном положении иметь при себе телефон.

  • В случае застревания не пытаться выбираться самостоятельно, чтобы не усугубить ситуацию.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь