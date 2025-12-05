«Радиостанция Судного дня» передала сообщение, связанное с жестокостью

В эфире известной радиостанции УВБ-76, которую в народе называют «Радио Судного дня», 4 декабря прозвучало необычное сообщение — слово «живодерка» . Об этом сообщила Telegram-страница «УВБ-76 логи», передает Lada.kz.

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Второе послание за день

Сообщение прозвучало в 15:46 по московскому времени. В точной формулировке оно выглядело так:

«НЖТИ 10224 ЖИВОДЕРКА 6373 2890»

Слово «живодер» обычно используют для обозначения человека, который причиняет страдания животным из хулиганских или корыстных мотивов.

Первая загадка дня

Ранее в тот же день радиостанция передала другое послание — слово «ДЕРНОШИИТ», смысл которого пока неизвестен.

Прецеденты в начале месяца

1 декабря «Жужжалка» — одно из народных прозвищ станции — передала сразу четыре послания. Последним словом стал «Ошохлыщ», которое, вероятно, являлось случайным набором букв.

История и легенды УВБ-76

Радиостанция УВБ-76 ведет свою историю с 1970-х годов и большую часть времени транслирует непрерывный жужжащий сигнал, что принесло ей прозвище «Жужжалка».

Станцию также называют «Радиостанцией Судного дня»: считается, что она была создана в СССР в разгар Холодной войны для секретной связи, а позднее могла продолжать использоваться Россией в военных целях.