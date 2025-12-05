18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
05.12.2025, 07:22

Оттенок спокойствия и креатива: Pantone назвал цвет 2026 года

Новости Мира 0 474

Pantone объявил главным цветом 2026 года оттенок Cloud Dancer (11-4201) — «величественный белый», символ спокойствия и внутренней гармонии. По словам экспертов Института цвета Pantone, этот оттенок помогает расслабиться, сосредоточиться и вдохновляет на креативность.

Фото: Pantone
Фото: Pantone

Cloud Dancer воспринимается как цвет визуальной чистоты, гармонирующий с пастельными и натуральными оттенками, придавая легкость и ощущение воздушности в любой сфере применения — от дизайна интерьера до моды и брендинга.

Как выбирают цвет года

Цвет выбирает команда экспертов Института цвета Pantone, включая аналитиков, дизайнеров, маркетологов и исследователей. Руководит процессом исполнительный директор Лиатрис Айсмен.

Эксперты анализируют мировые культурные тренды, кино, искусство, социальные настроения и массовую культуру. При этом учитываются не только визуальные предпочтения, но и психологическое влияние цвета на людей.

Процесс и название

Название цвета отражает настроение времени и легко воспринимается международной аудиторией. Cloud Dancer, как и предыдущие цвета года, прошло «тест на ассоциации», где специалисты оценивали эмоции, образы и метафоры, которые вызывает оттенок.

На что влияет выбор цвета

Цвет года Pantone задает тренды в нескольких сферах:

  • Мода: дизайнеры используют оттенок при создании коллекций, выборе тканей и аксессуаров.

  • Интерьер и материалы: краски, плитка, текстиль и мебельные ткани включают оттенок в свои палитры.

  • Брендинг и цифровой дизайн: маркетологи применяют цвет в упаковке, айдентике и веб-дизайне.

  • Поп-культура и коллаборации: цвет года отражается в мероприятиях, лимитированных коллекциях и медиа.

Cloud Dancer — универсальный ориентир, который помогает индустриям говорить с аудиторией на едином визуальном языке и задает атмосферу нового года.

2
0
0
