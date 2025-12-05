Украинские войска якобы планировали ракетный удар по концертной площадке в Белгороде, где должен был выступать певец Shaman. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
По словам Мизулиной, информация о возможном теракте поступила сразу по приезде в город:
Киевские «террористы» якобы собирались нанести удар по месту проведения концерта.
На момент приезда площадка была полностью оцеплена, зрителей не допускали.
Впоследствии сведения о потенциальном теракте подтвердились.
ВСУ якобы намеревались атаковать именно в момент исполнения Гимна России на сцене.
Мизулина подчеркнула, что благодаря слаженной работе местных властей, сотрудников МЧС и представителей Минобороны удалось избежать несчастья.
На концертах ожидался аншлаг — билеты были проданы более чем на две тысячи зрителей.
Власти предприняли все меры безопасности, чтобы зрители могли быть защищены.
Накануне мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о закрытии дворца культуры «Энергомаш» на три дня по техническим причинам.
Концерты Shaman должны были состояться в среду и четверг.
Певец планировал представить новую сольную программу под названием «Победа!».
