SHAMAN хотели убить во время исполнения гимна России, заявила Мизулина

Украинские войска якобы планировали ракетный удар по концертной площадке в Белгороде, где должен был выступать певец Shaman. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.