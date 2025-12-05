Опасная привычка: почему нельзя ложиться после еды

После плотного обеда или ужина многим хочется просто прилечь на диван и отдохнуть. На первый взгляд, это кажется безобидным, но гастроэнтеролог Анастасия Гостроус предупреждает: такая привычка может серьезно навредить пищеварению и самочувствию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Главная проблема — гастроэзофагеальный рефлюкс. Мышечное кольцо между пищеводом и желудком (нижний пищеводный сфинктер) играет роль «клапана»: оно пропускает пищу в желудок и препятствует её обратному движению.
В положении лёжа давление на этот «клапан» увеличивается, и он может смыкаться неплотно. В результате смесь пищи и кислого желудочного сока попадает обратно в пищевод, вызывая изжогу. Постоянные рефлюксы повреждают слизистую и могут привести к развитию ГЭРБ — хронического и серьезного заболевания.
Лёжа после еды, вы замедляете работу желудочно-кишечного тракта. Перистальтика, отвечающая за продвижение пищи, снижается, а смешивание пищи с ферментами ухудшается.
Последствия:
ощущение тяжести в животе;
вздутие и метеоризм;
тошнота;
замедленное усвоение питательных веществ.
Малоподвижный отдых после еды негативно влияет на метаболизм: полученная энергия не расходуется, и калории с большей вероятностью откладываются «про запас», особенно в области живота и талии.
Низкая активность после трапезы может также повлиять на уровень сахара в крови, что важно учитывать людям с предрасположенностью к диабету.
Особенно вредно есть перед сном. Если лечь на кровать сразу после ужина, организм будет занят перевариванием вместо отдыха. Это провоцирует:
беспокойный сон;
кошмары;
частые пробуждения;
ощущение разбитости и тяжести в желудке утром.
Полностью отказываться от отдыха не нужно, важно соблюдать простые правила:
Вертикальный режим: оставайтесь в положении сидя или совершайте медленную прогулку 20–30 минут после еды.
Выдерживайте паузу: горизонтальное положение разрешается не раньше чем через 1,5–2 часа после еды.
Не спите на полный желудок: ужин желательно завершать за 3–4 часа до сна.
«Отказавшись от привычки ложиться сразу после еды, вы облегчите переваривание, уменьшите изжогу и улучшите качество сна», — резюмирует врач.
