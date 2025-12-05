Опасная привычка: почему нельзя ложиться после еды

После плотного обеда или ужина многим хочется просто прилечь на диван и отдохнуть. На первый взгляд, это кажется безобидным, но гастроэнтеролог Анастасия Гостроус предупреждает: такая привычка может серьезно навредить пищеварению и самочувствию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

ГЭРБ и изжога: «молчаливая угроза» лежачего режима

Главная проблема — гастроэзофагеальный рефлюкс. Мышечное кольцо между пищеводом и желудком (нижний пищеводный сфинктер) играет роль «клапана»: оно пропускает пищу в желудок и препятствует её обратному движению.

В положении лёжа давление на этот «клапан» увеличивается, и он может смыкаться неплотно. В результате смесь пищи и кислого желудочного сока попадает обратно в пищевод, вызывая изжогу. Постоянные рефлюксы повреждают слизистую и могут привести к развитию ГЭРБ — хронического и серьезного заболевания.

Тяжесть, вздутие и замедленное пищеварение

Лёжа после еды, вы замедляете работу желудочно-кишечного тракта. Перистальтика, отвечающая за продвижение пищи, снижается, а смешивание пищи с ферментами ухудшается.

Последствия:

ощущение тяжести в животе;

вздутие и метеоризм;

тошнота;

замедленное усвоение питательных веществ.

Риск лишнего веса и проблем с обменом веществ

Малоподвижный отдых после еды негативно влияет на метаболизм: полученная энергия не расходуется, и калории с большей вероятностью откладываются «про запас», особенно в области живота и талии.

Низкая активность после трапезы может также повлиять на уровень сахара в крови, что важно учитывать людям с предрасположенностью к диабету.

Сон после еды: двойная нагрузка на организм

Особенно вредно есть перед сном. Если лечь на кровать сразу после ужина, организм будет занят перевариванием вместо отдыха. Это провоцирует:

беспокойный сон;

кошмары;

частые пробуждения;

ощущение разбитости и тяжести в желудке утром.

Как правильно отдыхать после еды

Полностью отказываться от отдыха не нужно, важно соблюдать простые правила:

Вертикальный режим: оставайтесь в положении сидя или совершайте медленную прогулку 20–30 минут после еды. Выдерживайте паузу: горизонтальное положение разрешается не раньше чем через 1,5–2 часа после еды. Не спите на полный желудок: ужин желательно завершать за 3–4 часа до сна.