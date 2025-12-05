Прощай, Шан Цзун: умер легендарный актёр Кэри-Хироюки Тагава

В США, на 76-м году жизни, скончался голливудский актер Кэри-Хироюки Тагава. Информацию о его смерти 4 декабря у себя дома в Санта-Барбаре подтвердил журнал Deadline . Причиной стала сложная реабилитация после перенесённого инсульта, осложнения которого оказались смертельными, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/AP

От Японии до Голливуда: путь актёра

Кэри-Хироюки Тагава родился в Японии, но сделал себе имя в американской киноиндустрии. За более чем четыре десятилетия карьеры он снялся в более чем 150 фильмах и сериалах, оставив неизгладимый след в жанрах боевиков и фантастики.

Особую известность ему принесли культовые роли антагонистов, среди которых:

Шан Цзун во вселенной Mortal Kombat;

Хейхати Мисима в экранизациях популярной франшизы Tekken.

Его харизматичные и выразительные персонажи сделали Тагава одной из самых узнаваемых фигур среди поклонников жанра, а его появление на экране всегда привлекало внимание.

Личная жизнь и духовный путь

Помимо актерской карьеры, Тагава прошёл духовный путь: в 2015 году он принял православие и крестился в Москве, получив имя Пантелеимон.

Кэри-Хироюки Тагава оставил после себя не только огромный кинематографический наследник, но и память о выдающемся мастере злодейских ролей, который смог покорить сердца зрителей по всему миру.