05.12.2025, 13:33

Не четыре, а шесть: какие группы крови скрывает наука

Новости Мира 0 370

Учёные Университета Вермонта сделали сенсационное заявление: привычные четыре группы крови — не всё, что существует в природе. В ходе исследований команда выявила ещё две группы, которые получили названия Джуниор и Лангерайс, сообщает Lada.kz со ссылкой на bloodfmba.ru.

Фото: goffkein.pro / Shutterstock / Fotodom
Руководитель проекта Брайан Баллиф отметил, что хотя проблемы с несовместимостью крови у носителей этих новых групп встречаются редко, они всё же существуют, особенно в определённых этнических группах. Это может создавать трудности при переливании крови, а также приводить к осложнениям, например, при резус-конфликте во время беременности, когда кровь матери несовместима с кровью плода.

Кто относится к новым группам крови

По данным учёных, группа крови Джуниор с отрицательным резусом встречается примерно у 50 тысяч японцев. Это редкая разновидность, о которой большинство людей до сих пор даже не слышали.

Как были открыты новые группы

Ключевым инструментом для открытия стал метод масс-спектрометрии. С его помощью исследователи смогли выявить на поверхности эритроцитов два новых белка: ABCB6 и ABCG2. Эти транспортные белки участвуют в переносе и выведении веществ из клетки и определяют группы крови по видам Лангерайс и Джуниор.

До этого момента науке были известны только 30 белков, отвечающих за группы крови. Открытие двух новых белков существенно расширяет наше понимание генетики крови.

Потенциал для медицины

Учёные отметили, что новые белки связаны не только с определением группы крови, но и с устойчивостью организма к противоопухолевым препаратам. Это открытие открывает перспективы для совершенствования методов лечения раковых заболеваний.

Интересно, что антигены для этих групп крови были обнаружены ещё десять лет назад, но только сейчас удалось выяснить их генетическую основу.

Будущее исследований

По мнению Брайана Баллифа, открытие новых групп крови — лишь начало. В природе, по его прогнозу, может существовать ещё 10–15 групп крови, которые наука пока не идентифицировала.

