18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.49
587.73
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.12.2025, 15:07

Российские ученые нашли в кофе потенциальное лекарство от Альцгеймера

Новости Мира 0 426

Новое исследование российских ученых выявило соединение в кофе, которое может стать ключом к эффективной терапии болезни Альцгеймера, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: msn.com
Фото: msn.com

Природный антиоксидант пирокатехин: от кофе до науки

Ученые Казанского научного центра Российской академии наук (КазНЦ РАН), Казанского федерального университета (КФУ), КНИТУ-КХТИ и Института молекулярной химии РАН (Нижний Новгород) разработали серию новых молекул на основе природного антиоксиданта пирокатехина.

Пирокатехин был впервые выделен в 1839 году из экстракта катехина акации катеху. Сегодня известно, что он содержится во многих растениях, включая кофе, и обладает выраженной противовоспалительной активностью.

Ингибиторы фермента: как соединения действуют на мозг

Исследователи создали ингибиторы фермента бутирилхолинэстеразы (BChE), который играет ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера.

  • Фермент BChE разрушает химические вещества, передающие сигналы между нервными клетками.

  • Подавление его активности способствует накоплению нейротрансмиттеров, необходимых для памяти и обучения.

  • Новые молекулы работают постепенно, медленно снижая активность фермента, что позволяет уменьшить дозу препарата и продлить его действие.

Такой механизм особенно важен для лечения нейродегенеративных заболеваний, когда концентрация ингибитора должна оставаться высокой в синапсах — местах передачи сигналов между нейронами.

Результаты экспериментов: эффективность и безопасность

Исследования показали, что молекулы на основе пирокатехина способны блокировать фермент в течение примерно 7,8 минут при низкой концентрации — 8 мг/л.

В отличие от существующих препаратов, таких как донепезил или ривастигмин:

  • Новые соединения более селективны.

  • Они имеют низкую токсичность.

  • Обещают быть эффективнее и работать сразу на несколько аспектов болезни.

Ученые считают, что это открытие может стать основой для следующего поколения лекарств от Альцгеймера, способных улучшить качество жизни пациентов.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь