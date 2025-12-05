Российские ученые нашли в кофе потенциальное лекарство от Альцгеймера

Новое исследование российских ученых выявило соединение в кофе, которое может стать ключом к эффективной терапии болезни Альцгеймера, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: msn.com

Природный антиоксидант пирокатехин: от кофе до науки

Ученые Казанского научного центра Российской академии наук (КазНЦ РАН), Казанского федерального университета (КФУ), КНИТУ-КХТИ и Института молекулярной химии РАН (Нижний Новгород) разработали серию новых молекул на основе природного антиоксиданта пирокатехина.

Пирокатехин был впервые выделен в 1839 году из экстракта катехина акации катеху. Сегодня известно, что он содержится во многих растениях, включая кофе, и обладает выраженной противовоспалительной активностью.

Ингибиторы фермента: как соединения действуют на мозг

Исследователи создали ингибиторы фермента бутирилхолинэстеразы (BChE), который играет ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера.

Фермент BChE разрушает химические вещества, передающие сигналы между нервными клетками.

Подавление его активности способствует накоплению нейротрансмиттеров , необходимых для памяти и обучения.

Новые молекулы работают постепенно, медленно снижая активность фермента, что позволяет уменьшить дозу препарата и продлить его действие.

Такой механизм особенно важен для лечения нейродегенеративных заболеваний, когда концентрация ингибитора должна оставаться высокой в синапсах — местах передачи сигналов между нейронами.

Результаты экспериментов: эффективность и безопасность

Исследования показали, что молекулы на основе пирокатехина способны блокировать фермент в течение примерно 7,8 минут при низкой концентрации — 8 мг/л.

В отличие от существующих препаратов, таких как донепезил или ривастигмин:

Новые соединения более селективны .

Они имеют низкую токсичность .

Обещают быть эффективнее и работать сразу на несколько аспектов болезни.

Ученые считают, что это открытие может стать основой для следующего поколения лекарств от Альцгеймера, способных улучшить качество жизни пациентов.