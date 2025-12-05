Почему цена щетки не спасет ваши зубы

Голландский стоматолог-пародонтолог Тима Томассена доказал, что здоровье зубов зависит не от дорогой щетки, а от регулярности и правильности ухода за полостью рта. Результаты его исследования публикует University of Amsterdam (UA), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: sib-dent.ru

Заболевания рта — проблема миллиардов

Сегодня почти 3,5 миллиарда человек страдают от кариеса и воспалений десен. Главным виновником стоматологи называют зубной налет, и именно поэтому регулярная чистка зубов остаётся ключевой рекомендацией. Но что значит «чистить зубы правильно»?

Дорого ≠ эффективно

Томассен изучил десятки клинических исследований, сравнил разные типы зубных щеток и проанализировал влияние длительности чистки на здоровье зубов и десен.

Главный вывод ученого: разница между дорогими и простыми щетками минимальна. Основной фактор успеха — не устройство, а человек, который им пользуется.

Электрические щетки действительно лучше справляются с налетом, чем ручные, но различия между осциллирующе-вращающимися и звуковыми моделями практически несущественны.

Образование важнее технологий

Томассен обращает внимание на то, что производителям стоит инвестировать в доступные модели и образовательные программы, а не в создание всё более дорогих щеток.

По данным исследователя, лишь треть стоматологических организаций в разных странах предоставляет понятные и подробные инструкции по уходу за зубами.

Практические и доступные советы — ключ к успешной профилактике заболеваний полости рта.

Национальные рекомендации в разработке

Томассен выступает за создание научно обоснованной системы рекомендаций, которая учитывала бы возраст, социальные условия и финансовые возможности пациентов. Подготовка такого руководства уже ведется, и ученый надеется, что его исследование сократит разрыв между научными данными и повседневной стоматологической практикой.