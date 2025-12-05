Мужчина нашел в своем ботинке 20 живых летучих мышей

В Польше произошел необычный случай: мужчина из Варшавы обнаружил, что в его рабочем ботинке поселились 20 летучих мышей. Инцидент описывает Jam Press, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Wirestock / Freepik

Как это произошло

По словам мужчины, он оставил свою рабочую обувь на балконе и на некоторое время забыл о ней. Когда он решил забрать ботинки, то испытал настоящий шок: внутри обуви мирно спали 20 летучих мышей, все тесно набившись в один ботинок.

Мужчина отметил, что животные не проявляли агрессии и выглядели очень спокойными.

Необычная находка привлекла полицию

Не зная, как поступить в такой ситуации, мужчина обратился в полицию. На место прибыли офицеры экологического подразделения. Сотрудники отметили, что вид маленьких летучих мышей внутри ботинка был «очень милым».

Передача животных специалистам

Чтобы не тревожить спящих животных, мужчина отдал ботинок полицейским. Те передали летучих мышей специалистам для безопасного размещения.

Маленькие «жильцы» удивили и порадовали

Случай вызвал интерес у местных жителей и СМИ: необычное соседство человека и диких животных выглядит одновременно забавным и трогательным.