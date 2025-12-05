Мужчина нашел в своем ботинке 20 живых летучих мышей

В Польше произошел необычный случай: мужчина из Варшавы обнаружил, что в его рабочем ботинке поселились 20 летучих мышей. Инцидент описывает Jam Press, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
По словам мужчины, он оставил свою рабочую обувь на балконе и на некоторое время забыл о ней. Когда он решил забрать ботинки, то испытал настоящий шок: внутри обуви мирно спали 20 летучих мышей, все тесно набившись в один ботинок.
Мужчина отметил, что животные не проявляли агрессии и выглядели очень спокойными.
Не зная, как поступить в такой ситуации, мужчина обратился в полицию. На место прибыли офицеры экологического подразделения. Сотрудники отметили, что вид маленьких летучих мышей внутри ботинка был «очень милым».
Чтобы не тревожить спящих животных, мужчина отдал ботинок полицейским. Те передали летучих мышей специалистам для безопасного размещения.
Случай вызвал интерес у местных жителей и СМИ: необычное соседство человека и диких животных выглядит одновременно забавным и трогательным.
Комментарии0 комментарий(ев)