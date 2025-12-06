Похороны превратились в кошмар: родственники открыли гроб и увидели незнакомца

В итальянском городе Бьянкавилла произошел громкий скандал: родственники, пришедшие проститься с умершим, открыли гроб и с удивлением обнаружили в нём чужое тело. Инцидент, который произошёл во время домашнего прощания, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube

Как произошла путаница

Согласно предварительным данным, оба мужчины, чьи тела оказались в морге больницы Maria Santissima Addolorata, были одного возраста, умерли в один день и проходили лечение в одном отделении. Тела размещали рядом, ожидая, когда их заберут родственники.

Семья второго умершего еще не пришла для официальной идентификации, что и позволило ошибке остаться незамеченной до момента открытия гроба на похоронах. После обнаружения путаницы «неправильное» тело вернули в больницу, провели повторную сверку, обмен телами и даже сменили одежду.

Политический резонанс

Ситуация быстро вызвала широкий общественный резонанс. Провинциальный секретарь Демократической партии Катании Джузеппе Паппалардо охарактеризовал произошедшее как «чрезвычайно серьезный факт, глубоко затрагивающий достоинство людей и семей». Он потребовал, чтобы Провинциальное управление здравоохранения Катании (ASP) провело строгий внутренний аудит, выявило ответственных и обеспечило предотвращение подобных случаев в будущем.

Позиция здравоохранения

Однако представители ведомства отвергли обвинения. В официальном заявлении они заявили, что все протоколы идентификации тел соблюдены, а передача покойных родственникам была проведена «в полном соответствии с нормами».

Организация подчеркнула, что любые ошибки могли произойти уже после передачи тел похоронным службам и что больница «не несёт ответственности за произошедшее». Медицинское руководство больницы Бьянкавилла оказывает полное содействие в расследовании инцидента.