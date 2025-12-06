18+
06.12.2025, 07:11

Трёхлетний индийский шахматист шокировал мир: ФИДЕ зарегистрировала рекорд

Новости Мира

Мир шахмат потрясла новость из Индии: трехлетний мальчик стал самым молодым игроком в истории, официально попавшим в рейтинг Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Этот редкий случай подтверждает, что талант в шахматах может проявляться с поразительной ранней детской возрастной отметки, сообщает Lada.kz со ссылкой на rg.ru.

Sarwagya Singh Kushwaha - Divulgação/ соцсети
Sarwagya Singh Kushwaha - Divulgação/ соцсети

Рекорд, которого не было ранее

До этого рекорд принадлежал детям, которые достигали рейтингового уровня ФИДЕ в возрасте около пяти лет. Теперь новый рекордсмен демонстрирует, что человеческий потенциал для освоения стратегических игр может развиваться еще раньше. Впечатляющие способности к расчету и анализу ходов позволили мальчику уверенно показывать результаты на официальных турнирах, которые учитываются в системе рейтингов ФИДЕ.

Как оценивают талант ребенка

Шахматные эксперты отмечают, что попадание в рейтинг ФИДЕ в столь раннем возрасте — не только рекорд, но и важный показатель будущего развития игрока. Уже сейчас наблюдается высокий уровень концентрации, способность просчитывать комбинации и понимать стратегические ходы, что обычно свойственно детям гораздо старшего возраста.

Перспективы и поддержка

Семья и тренеры мальчика отмечают, что дальнейшее развитие его шахматной карьеры будет происходить под строгим присмотром специалистов, чтобы сочетать обучение с полноценным детством. Эксперты подчеркивают, что раннее погружение в шахматы требует внимательного подхода к психическому и физическому здоровью ребенка.

Резонанс в мире шахмат

Новость о рекорде уже вызвала активное обсуждение среди шахматных федераций и любителей по всему миру. Многие сравнивают этот случай с историями других шахматных вундеркиндов, которые достигали международного признания в раннем возрасте, однако трехлетний рекорд ставит совершенно новую планку.

