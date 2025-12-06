Драка Дедов Морозов в бакинском супермаркете попала на видео

В одном из супермаркетов Баку произошел необычный инцидент: два аниматора в костюмах Дедов Морозов устроили драку прямо среди покупателей. Событие попало на видеозапись, сообщает Lada.kz со ссылкой на NEWS.ru .

Фото: news.ru

Очевидцы разнимали участников

По словам свидетелей, конфликт разворачивался на глазах у обычных покупателей, которым пришлось вмешаться и попытаться разнять аниматоров. Пока что причины драки остаются неизвестными. Предположительно, между Дедами Морозами мог возникнуть спор, однако точные детали не раскрываются.

В социальных сетях инцидент вызвал волну шуток. Пользователи предполагают, что аниматоры «не поделили Снегурочку», делая юмористические комментарии о необычном конфликте.

Похожий случай в Индии

Необычные конфликты на массовых мероприятиях происходят и в других странах. Например, в индийском штате Уттар-Прадеш на массовой свадьбе произошла драка между гостями из-за закусок. На мероприятии одновременно заключили брак 383 пары, однако праздник обернулся потасовкой. Несколько человек получили серьезные травмы, а маленький ребенок пострадал из-за опрокинутого горячего чая. Обычно местные власти присутствуют на подобных свадьбах для контроля, но на этот раз предотвратить беспорядки не удалось.

Конфликты знаменитостей

Подобные случаи происходят и в более «звездной» сфере. Так, на открытии ГУМ-катка произошел конфликт между концертным директором Филиппа Киркорова Максимом Ситником и блогером Суадом Муратовичем. Сначала стороны сцепились на льду, а затем продолжили ссору у борта катка, обмениваясь оскорблениями, включая нецензурную брань.