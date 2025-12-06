18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.49
587.73
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.12.2025, 09:01

Смерть, скандалы и суперзвёзды: самые читаемые статьи «Википедии» в 2025 году

Новости Мира 0 308

«Википедия» опубликовала рейтинг самых популярных статей уходящего года, где лидерами стали политический активист Чарли Кирк, музыкант Оззи Осборн и блогер MrBeast. Список включает как медийные личности, так и события, которые привлекли мировой интерес, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: dennizn / Shutterstock / FOTODOM
Фото: dennizn / Shutterstock / FOTODOM

Чарли Кирк: трагическая популярность

Самой просматриваемой статьей 2025 года стала страница о Чарли Кирке — американском праворадикальном активисте, погибшем в сентябре во время дебатов в университетском кампусе.

  • Уже на следующий день после его смерти страница собрала почти 15 млн просмотров, что в среднем составляет более 170 заходов в секунду.

  • Примерно 43% просмотров пришлись на страны за пределами США, что подчеркивает глобальный интерес к личности активиста.

Традиционные лидеры и глобальные события

На втором месте рейтинга оказалась статья «Умершие в 2025 году», которая стабильно входит в топ-3. В этом разделе фиксируются важные смерти, в том числе уход папы римского Франциска в апреле 2025 года. Его преемник, папа Лев XIV, также вызвал резкий всплеск интереса: трафик на проектах Wikimedia достиг 800 тыс. посещений в секунду, в шесть раз превышая обычный уровень.

В топ вошла и страница Дональда Трампа, который вновь стал президентом США 20 января 2025 года. Его страница традиционно собирает миллионы просмотров и снова оказалась в числе самых читаемых.

Фильмы, сериалы и «эффект второго экрана»

Популярность развлекательного контента остается высокой благодаря так называемому «эффекту второго экрана»: зрители ищут биографии актеров, сюжеты и детали съемок.

  • Среди самых популярных статей — материалы о фильмах «Грешники» Райана Куглера и «Орудия» Зака Креггера.

  • Особое внимание привлек сериал «Разделение», просмотры которого выросли почти втрое по сравнению с 2022 годом.

  • Британский сериал «Переходный возраст», новый «Супермен» и проекты Marvel, включая «Громовержцы», также попали в рейтинг.

Музыкальные и медийные личности

Рейтинг не обошел стороной звезд мировой сцены:

  • Оззи Осборн, скончавшийся в июле 2025 года, набрал 17,7 млн просмотров.

  • MrBeast привлек внимание после заявления о возможной покупке TikTok — 11,4 млн просмотров.

  • Криштиану Роналду стал единственным спортсменом в топ-20, а также популярными оказались страницы Илон Маска и Джей Ди Вэнса.

Список топ-20 статей «Википедии» 2025 года (по просмотрам)

  1. Чарли Кирк — 44,9 млн

  2. Умершие в 2025 году — 42,5 млн

  3. Эд Гин — 31,2 млн

  4. Дональд Трамп — 25,1 млн

  5. Папа Лев XIV — 22 млн

  6. Илон Маск — 20,1 млн

  7. Зохран Мамдани — 20,1 млн

  8. «Грешники» — 18,2 млн

  9. Оззи Осборн — 17,7 млн

  10. «Супермен» (фильм 2025 года) — 17 млн

  11. Папа Франциск — 15,2 млн

  12. «Разделение» (сериал) — 13,8 млн

  13. Соединенные Штаты Америки — 13 млн

  14. «Громовержцы» — 12,8 млн

  15. «Орудия» (фильм 2025 года) — 11,7 млн

  16. Джей Ди Вэнс — 11,6 млн

  17. «Переходный возраст» (сериал) — 11,5 млн

  18. MrBeast — 11,4 млн

  19. Криштиану Роналду — 10,8 млн

  20. «Фантастическая четверка: первые шаги» — 10,7 млн

Музыка: кто стал королем Spotify

Самым популярным артистом 2025 года по версии Spotify стал пуэрто-риканский рэпер Bad Bunny, возглавивший мировой рейтинг уже в четвертый раз. Его треки собрали 19,8 млрд прослушиваний, что вернуло его на первое место в глобальном чарте.

В числе других популярных музыкантов — Тейлор Свифт, The Weeknd, Дрейк, Билли Айлиш, Кендрик Ламар, Бруно Марс, Ариана Гранде, Arijit Singh и Fuerza Regida.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь