Смерть, скандалы и суперзвёзды: самые читаемые статьи «Википедии» в 2025 году

«Википедия» опубликовала рейтинг самых популярных статей уходящего года, где лидерами стали политический активист Чарли Кирк, музыкант Оззи Осборн и блогер MrBeast. Список включает как медийные личности, так и события, которые привлекли мировой интерес, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: dennizn / Shutterstock / FOTODOM

Чарли Кирк: трагическая популярность

Самой просматриваемой статьей 2025 года стала страница о Чарли Кирке — американском праворадикальном активисте, погибшем в сентябре во время дебатов в университетском кампусе.

Уже на следующий день после его смерти страница собрала почти 15 млн просмотров , что в среднем составляет более 170 заходов в секунду .

Примерно 43% просмотров пришлись на страны за пределами США, что подчеркивает глобальный интерес к личности активиста.

Традиционные лидеры и глобальные события

На втором месте рейтинга оказалась статья «Умершие в 2025 году», которая стабильно входит в топ-3. В этом разделе фиксируются важные смерти, в том числе уход папы римского Франциска в апреле 2025 года. Его преемник, папа Лев XIV, также вызвал резкий всплеск интереса: трафик на проектах Wikimedia достиг 800 тыс. посещений в секунду, в шесть раз превышая обычный уровень.

В топ вошла и страница Дональда Трампа, который вновь стал президентом США 20 января 2025 года. Его страница традиционно собирает миллионы просмотров и снова оказалась в числе самых читаемых.

Фильмы, сериалы и «эффект второго экрана»

Популярность развлекательного контента остается высокой благодаря так называемому «эффекту второго экрана»: зрители ищут биографии актеров, сюжеты и детали съемок.

Среди самых популярных статей — материалы о фильмах «Грешники» Райана Куглера и «Орудия» Зака Креггера.

Особое внимание привлек сериал «Разделение» , просмотры которого выросли почти втрое по сравнению с 2022 годом.

Британский сериал «Переходный возраст», новый «Супермен» и проекты Marvel, включая «Громовержцы», также попали в рейтинг.

Музыкальные и медийные личности

Рейтинг не обошел стороной звезд мировой сцены:

Оззи Осборн , скончавшийся в июле 2025 года, набрал 17,7 млн просмотров .

MrBeast привлек внимание после заявления о возможной покупке TikTok — 11,4 млн просмотров.

Криштиану Роналду стал единственным спортсменом в топ-20, а также популярными оказались страницы Илон Маска и Джей Ди Вэнса.

Список топ-20 статей «Википедии» 2025 года (по просмотрам)

Чарли Кирк — 44,9 млн Умершие в 2025 году — 42,5 млн Эд Гин — 31,2 млн Дональд Трамп — 25,1 млн Папа Лев XIV — 22 млн Илон Маск — 20,1 млн Зохран Мамдани — 20,1 млн «Грешники» — 18,2 млн Оззи Осборн — 17,7 млн «Супермен» (фильм 2025 года) — 17 млн Папа Франциск — 15,2 млн «Разделение» (сериал) — 13,8 млн Соединенные Штаты Америки — 13 млн «Громовержцы» — 12,8 млн «Орудия» (фильм 2025 года) — 11,7 млн Джей Ди Вэнс — 11,6 млн «Переходный возраст» (сериал) — 11,5 млн MrBeast — 11,4 млн Криштиану Роналду — 10,8 млн «Фантастическая четверка: первые шаги» — 10,7 млн

Музыка: кто стал королем Spotify

Самым популярным артистом 2025 года по версии Spotify стал пуэрто-риканский рэпер Bad Bunny, возглавивший мировой рейтинг уже в четвертый раз. Его треки собрали 19,8 млрд прослушиваний, что вернуло его на первое место в глобальном чарте.

В числе других популярных музыкантов — Тейлор Свифт, The Weeknd, Дрейк, Билли Айлиш, Кендрик Ламар, Бруно Марс, Ариана Гранде, Arijit Singh и Fuerza Regida.