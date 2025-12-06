Европа оштрафовала соцсеть Илона Маска на 120 млн евро

Популярная соцсеть Илона Маска, известная как X, оштрафована на 120 миллионов евро. Решение было принято регуляторами Европейского союза, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW.

Фото: theotherukraine.info

Причины штрафа

Европейские чиновники отметили, что соцсеть нарушила правила защиты данных и конфиденциальности пользователей. Подробности о конкретных нарушениях пока не раскрываются, но известно, что это связано с обработкой персональной информации граждан ЕС.

Реакция компании

Представители X пока не давали официальных комментариев по поводу штрафа. Эксперты ожидают, что компания может оспорить решение в суде или предложить меры по устранению нарушений.

Контекст и значение для отрасли

Это уже не первый случай, когда международные соцсети сталкиваются с крупными штрафами в Европе. Регуляторы усиливают контроль за соблюдением правил конфиденциальности, что может повлиять на работу платформ и политику обработки данных пользователей в будущем.