18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.49
587.73
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.12.2025, 12:51

88-летний ветеран, который «стоял за прилавком всю жизнь», получил 1,7 миллиона долларов

Новости Мира 0 380

Эд Бамбас, 88-летний житель США, продолжал трудиться в магазине, несмотря на преклонный возраст. Его история тронула сердца людей по всему миру: австралийский инфлюэнсер Самуэль Виденхофер запустил сбор средств, и всего за несколько недель ветерану удалось собрать 1,7 миллиона долларов — около 131 миллиона рублей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Кадр: @itssozer
Кадр: @itssozer

Как началась история Эда Бамбаса

Виденхофер узнал о ветеране от своих подписчиков и решил лично встретиться с ним. Эд рассказал, что ушел на пенсию из компании General Motors в 1999 году. Однако после банкротства компании в 2012 году выплаты прекратились. Ситуация усложнилась после смерти жены в 2018 году: чтобы оплатить медицинские расходы, Бамбас продал дом и другое имущество.

«Мне повезло, что Бог дал мне достаточно хорошее тело, чтобы у меня хватало сил стоять здесь 8–8,5 часов в день», — признается Эд.

Поддержка от незнакомцев

История ветерана быстро разлетелась в социальных сетях. Виденхофер решил собрать средства, чтобы Эд наконец смог уйти на заслуженную пенсию. Мужчина знает о теплых словах и поддержке подписчиков, но не подозревает, что ему уже собирают деньги.

Сюрприз от сына

Сын Эда, Майкл Бамс, готовит для отца торжественный сюрприз: вручить собранную сумму прямо в магазине, где он работает.

«Я знаю, что это будет значить для него и что это кардинально изменит его жизнь. Он наконец сможет наслаждаться жизнью и не будет беспокоиться о том, где взять следующий доллар», — говорит Майкл.

Жизнь после долгого труда

История Эда Бамбаса стала символом того, что даже в преклонном возрасте можно оставаться активным и трудоспособным, но поддержка общества способна радикально изменить жизнь человека.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь