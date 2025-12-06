88-летний ветеран, который «стоял за прилавком всю жизнь», получил 1,7 миллиона долларов

Эд Бамбас, 88-летний житель США, продолжал трудиться в магазине, несмотря на преклонный возраст. Его история тронула сердца людей по всему миру: австралийский инфлюэнсер Самуэль Виденхофер запустил сбор средств, и всего за несколько недель ветерану удалось собрать 1,7 миллиона долларов — около 131 миллиона рублей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Кадр: @itssozer

Как началась история Эда Бамбаса

Виденхофер узнал о ветеране от своих подписчиков и решил лично встретиться с ним. Эд рассказал, что ушел на пенсию из компании General Motors в 1999 году. Однако после банкротства компании в 2012 году выплаты прекратились. Ситуация усложнилась после смерти жены в 2018 году: чтобы оплатить медицинские расходы, Бамбас продал дом и другое имущество.

«Мне повезло, что Бог дал мне достаточно хорошее тело, чтобы у меня хватало сил стоять здесь 8–8,5 часов в день», — признается Эд.

Поддержка от незнакомцев

История ветерана быстро разлетелась в социальных сетях. Виденхофер решил собрать средства, чтобы Эд наконец смог уйти на заслуженную пенсию. Мужчина знает о теплых словах и поддержке подписчиков, но не подозревает, что ему уже собирают деньги.

Сюрприз от сына

Сын Эда, Майкл Бамс, готовит для отца торжественный сюрприз: вручить собранную сумму прямо в магазине, где он работает.

«Я знаю, что это будет значить для него и что это кардинально изменит его жизнь. Он наконец сможет наслаждаться жизнью и не будет беспокоиться о том, где взять следующий доллар», — говорит Майкл.

Жизнь после долгого труда

История Эда Бамбаса стала символом того, что даже в преклонном возрасте можно оставаться активным и трудоспособным, но поддержка общества способна радикально изменить жизнь человека.