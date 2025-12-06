18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
06.12.2025, 13:27

В России с 2026 года появятся более 60 новых дорожных знаков

Новости Мира 0 378

С 1 января 2026 года российские водители столкнутся с обновлённой системой дорожных знаков: на дорогах страны появится свыше 60 новых знаков и информационных табличек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста и подполковника внутренней службы в отставке Елену Браун, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Обновление по ГОСТ Р 52290-2024

По словам Браун, новые дорожные знаки будут введены в соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р 52290-2024. Многие из этих знаков уже проходили тестирование, в частности, в Москве, по стандарту ГОСТ Р 58398-2019.

«С 1 января 2026 года эти знаки должны будут применяться на всей территории страны», — отметила юрист.

Новая система: ориентир на безопасность и современные потребности

Юрист подчеркнула, что обновлённая система дорожных знаков станет более современной и функциональной. Она будет учитывать:

  • Новые виды транспорта — включая индивидуальные средства мобильности, такие как электросамокаты и скутеры.

  • Безопасность пешеходов — особенно в зонах с высокой концентрацией людей.

  • Экологические факторы — знаки будут учитывать вопросы охраны окружающей среды и устойчивой мобильности.

Новые элементы будут представлены как самостоятельные знаки в форме квадрата, треугольника или прямоугольника, так и дополнительные таблички, которые предоставляют водителям уточняющую информацию.

Специальные новинки: знак «Глухие» и вертикальная стоп-линия

Среди новых знаков особое внимание привлекли:

  • Дорожный знак «Глухие»
    Устанавливается перед пешеходными переходами и местами, которые часто посещают люди с нарушениями слуха — например, перед больницами и социальными учреждениями. Знак предупреждает водителей о повышенной внимательности при проезде этих участков.

  • Вертикальная «Стоп-линия»
    Используется там, где невозможно разместить стандартную горизонтальную линию «Стоп». Знак обеспечивает чёткое обозначение места остановки транспортного средства на перекрёстках и пешеходных переходах.

Итог

Внедрение новых дорожных знаков с 2026 года направлено на повышение безопасности на дорогах России и адаптацию инфраструктуры к современным требованиям. Обновлённая система позволит учитывать особенности различных участников дорожного движения и улучшит информирование водителей в сложных дорожных ситуациях.

