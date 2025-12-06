Радиоактивная угроза возвращается: защитный купол Чернобыля больше не защищает

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило о том, что Новый безопасный конфайнмент (НБК) на Чернобыльской АЭС, построенный для защиты разрушенного реактора, утратил свои основные функции безопасности и требует срочной реконструкции. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Причины утраты защитных функций

По данным МАГАТЭ, на прошлой неделе международная группа экспертов завершила комплексную оценку состояния НБК. Специалисты отметили:

Стальная конструкция была серьезно повреждена в феврале после удара беспилотника.

Пожар внешней обшивки нарушил изоляцию, что снизило способность саркофага локализовать радиоактивные выбросы.

Несмотря на повреждения, несущие конструкции и системы мониторинга не получили постоянных повреждений.

Гросси подчеркнул, что ограниченный временный ремонт крыши не решает всех проблем. «Своевременная и комплексная реставрация по-прежнему критически важна для предотвращения дальнейшего разрушения и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности», – заявил директор МАГАТЭ.

Рекомендации МАГАТЭ

На основании анализа состояния НБК агентство рекомендует:

Провести восстановительные работы для возвращения функции локализации радиации.

Ввести меры контроля влажности и обновленную программу мониторинга коррозии.

Модернизировать комплексную автоматическую систему мониторинга конструкции «Укрытие», построенной сразу после аварии 1986 года.

В 2026 году при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) планируется провести дополнительные временные ремонтные работы, которые помогут восстановить защитные функции НБК и обеспечат возможность полного восстановления объекта после окончания конфликта.

Чернобыль: урок истории

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке. Экспериментальный тест привел к взрыву реактора и масштабному выбросу радиации, что стало причиной эвакуации Припяти и десятков населенных пунктов.

Первый бетонный саркофаг, построенный в спешке сразу после катастрофы, со временем начал разрушаться. В 2016 году над ним возвели новый стальной купол – НБК, который снизил выбросы радиоактивной пыли и обеспечил возможность безопасного демонтажа разрушенных конструкций внутри.

МАГАТЭ продолжит круглосуточный мониторинг и поддержит усилия по полному восстановлению ядерной безопасности на Чернобыльской АЭС, чтобы предотвратить повторение одной из крупнейших техногенных катастроф в истории.