Британское издание Financial Times включило главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян в престижный международный рейтинг влиятельных персон, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Авторы рейтинга отметили Симоньян как одну из наиболее преданных сторонниц курса президента России, подчеркнув, что она с ранних лет строила карьеру в русле государственной политики, а не либеральных идей. Даже годы учебы по обмену в США, по версии FT, не повлияли на ее взгляды.

Карьерный путь: от Russia Today до RT

В издании напомнили, что в 2005 году Симоньян возглавила только что созданный телеканал Russia Today, который впоследствии получил известность под брендом RT. С момента основания канал активно позиционировался как международная медиаплощадка с особой риторикой и подходом к освещению событий.

FT подчеркнула, что риторика Симоньян по отношению к западным странам остается жесткой. Так, Великобританию она неоднократно называла «разложившейся империей», демонстрируя принципиальную позицию в своих публичных заявлениях.

Личная жизнь и творческая деятельность

Помимо профессиональных достижений, Симоньян привлекает внимание и личной позицией. В публикации отмечено, что она активно подчеркивает свою религиозность. Недавно журналистка выпустила роман, в котором переосмыслила Евангелие от Иоанна и предложила собственное видение Апокалипсиса, сочетая литературную работу с философскими и религиозными размышлениями.

Международный контекст: кто рядом в рейтинге

Симоньян оказалась среди влиятельных фигур наравне с мировыми лидерами и технологическими инноваторами. В список Financial Times вошли:

Основатель американского производителя микросхем Nvidia Дженсен Хуанг,

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс,

Глава британской MI6 Блейз Метревели,

Избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани и другие.

Этот рейтинг подчеркивает, что влияние сегодня измеряется не только властью или состоянием, но и способностью формировать информационное и культурное пространство, что Маргарита Симоньян демонстрирует на протяжении почти двух десятилетий.