Дмитрий Певцов озвучил условие возвращения артистов в Россию

Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов прокомментировал возможность возвращения тех артистов, которые покинули страну после начала СВО. Как передает ТАСС , он подчеркнул, что основной критерий — отсутствие угрозы уголовного преследования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: rg.ru

«Я думаю, что большинство хотят вернуться, потому что жить там не на что, а кушать им хочется, они привыкли жить по-своему. Если эти люди не подлежат преследованию за нарушение нашего Уголовного кодекса, они могут вернуться», — заявил Певцов.

Публичные извинения — личный выбор

Актер добавил, что решение о публичных извинениях каждый артист должен принимать самостоятельно.

«Если люди критиковали страну и военных открыто, извиняться им нужно тоже открыто», — отметил он.

Никита Пресняков пока не спешит домой

В качестве примера Певцов вспомнил недавние комментарии музыканта Никиты Преснякова, который опроверг слухи о своем возвращении в Россию. По словам Преснякова, он пока не планирует приезжать в родину, хотя «рано или поздно» навестит страну. Сейчас артист полностью сосредоточен на своей карьере и занят работой с утра до вечера.

Вывод

Слова Певцова подчеркивают, что путь обратно в Россию для ушедших артистов открыт, но требует учета правовых и моральных аспектов. Публичные извинения остаются личным выбором каждого, а возвращение может быть как желанным, так и деликатным шагом.