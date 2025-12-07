Названо главное слово года в России

Интернет-пользователи выбрали слово, которое лучше всего отражает настроение общества в уходящем году. По результатам народного голосования на сайте книжной сети «Читай-город», лидером 2025 года стало слово «тревожность» . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта, передает Lada.kz.

Народный голос: тревожность на пике популярности

Голосование длилось с апреля по декабрь. В финальном подсчете слово «тревожность» набрало 36% голосов, что, по мнению организаторов, чётко отражает эмоциональное состояние россиян в 2025 году.

Среди конкурентов были такие слова, как «вера», «договорнячок», «кринж», «мир» и «любовь», однако именно тревожность получила признание большинства участников.

Категории года: сленг, техносфера и гуманитарная сфера

Участники голосования выбирали слова в четырёх категориях:

Сленг – победителем стало слово «окак» , а мем с удивленным котом в худи оказался символом современной языковой реакции в интернете.

Техносфера – лидером голосования стало слово «промпт» , обозначающее краткую инструкцию для искусственного интеллекта.

Гуманитарная сфера – здесь победил термин «ИИ» , что подчёркивает значимость искусственного интеллекта как культурного и социального явления.

Всенародное слово – как уже было сказано, им стала «тревожность», ставшая лейтмотивом года для большинства россиян.

Эмоции, мемы и технологии года

Итоги голосования показывают, что 2025 год был насыщен контрастными эмоциями и тенденциями. С одной стороны, растущая тревожность отражает общий психологический фон общества, а с другой – новые слова сленга и термины из техносферы демонстрируют быстрое развитие языка и технологий.