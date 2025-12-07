18+
07.12.2025, 07:35

Названо главное слово года в России

Новости Мира 0 382

Интернет-пользователи выбрали слово, которое лучше всего отражает настроение общества в уходящем году. По результатам народного голосования на сайте книжной сети «Читай-город», лидером 2025 года стало слово «тревожность». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта, передает Lada.kz. 

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович

«Тревожность» стала словом 2025 года: россияне подвели эмоциональный итог года

Народный голос: тревожность на пике популярности

Голосование длилось с апреля по декабрь. В финальном подсчете слово «тревожность» набрало 36% голосов, что, по мнению организаторов, чётко отражает эмоциональное состояние россиян в 2025 году.

Среди конкурентов были такие слова, как «вера», «договорнячок», «кринж», «мир» и «любовь», однако именно тревожность получила признание большинства участников.

Категории года: сленг, техносфера и гуманитарная сфера

Участники голосования выбирали слова в четырёх категориях:

  • Сленг – победителем стало слово «окак», а мем с удивленным котом в худи оказался символом современной языковой реакции в интернете.

  • Техносфера – лидером голосования стало слово «промпт», обозначающее краткую инструкцию для искусственного интеллекта.

  • Гуманитарная сфера – здесь победил термин «ИИ», что подчёркивает значимость искусственного интеллекта как культурного и социального явления.

  • Всенародное слово – как уже было сказано, им стала «тревожность», ставшая лейтмотивом года для большинства россиян.

Эмоции, мемы и технологии года

Итоги голосования показывают, что 2025 год был насыщен контрастными эмоциями и тенденциями. С одной стороны, растущая тревожность отражает общий психологический фон общества, а с другой – новые слова сленга и термины из техносферы демонстрируют быстрое развитие языка и технологий.

