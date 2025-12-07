Мужчина сделал искусственное дыхание змее

Фото: indianexpress

Как змея оказалась в беде

Фермеры заметили, что рептилия потеряла сознание после падения с высоты 4,5 метра. По их словам, змея вскарабкалась по столбу и случайно соприкоснулась с линией электропередач, получив электрический удар. Рабочим стало жалко животное, и они вызвали спасателя Мукеша Ваяда, жившего неподалеку.

Искусственное дыхание и массаж сердца для змеи

На месте происшествия Ваяд определил, что перед ним крысиная змея, которая не ядовита. Спасатель без опасений начал делать рептилии искусственное дыхание и массаж сердца. После получаса непрерывных попыток змея подала признаки жизни и вскоре уползла в кусты.

Опыт и предостережения

Мукеш Ваяд рассказал, что уже 10 лет занимается спасением змей и проходил специальное обучение для этого. Биолог Крунал Триведи, комментируя случай, предупредил: людям без подготовки не стоит пытаться спасать змей собственными силами. Обычно спасатели используют специальные трубки для искусственного дыхания, чтобы избежать прямого контакта и риска укуса.