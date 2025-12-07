На Аляске произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0 балла

На Аляске произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0, сообщили специалисты Геологической службы США (USGS). Эпицентр подземных толчков находился примерно в 90 километрах к северу от маленького города Якутат, где проживает менее 700 человек. Очаг залегал на глубине около 10 километров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube

Эксперты отмечают, что такие землетрясения относятся к категории сильных и могут представлять угрозу для местной инфраструктуры, однако в данный момент сведений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Легкое подземное «трепетание» в Сочи

В то же время в Лазаревском районе Сочи зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,1. Толчки произошли в 13:13 в Черном море, примерно в 8 километрах к северо-востоку от поселка Лазаревский. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Такое землетрясение считается слабым и обычно не вызывает разрушений. Местные жители отмечали лишь едва ощутимое дрожание, а некоторые делились впечатлениями в соцсетях.

Контраст силы: от угрозы до лёгкого трепета

События на Аляске и в Сочи наглядно показывают разницу в силе и последствиях подземных толчков. Если мощные землетрясения способны потрясти даже малые населенные пункты и вызывать тревогу, слабые толчки чаще остаются незамеченными и воспринимаются лишь как лёгкий дискомфорт.