Неожиданная причина головной боли, о которой вы не догадывались

Участившиеся головные боли могут сигнализировать не только о стрессе или усталости, но и о дефиците важных микроэлементов. Кандидат медицинских наук Наталия Тананакина, эндокринолог клиники АО «Медицина», объясняет, что недостаток магния и рибофлавина (витамина B2) может быть причиной регулярных мигреней, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik

Дефицит магния и витамина B2 — скрытые провокаторы головной боли

«Дефицит питательных веществ — одна из самых распространенных, но при этом наименее заметных проблем в современной клинической практике. Симптомы часто маскируются под усталость, стресс или возрастные изменения», — отмечает врач.

Магний: незаметный герой здоровья

Магний играет ключевую роль в регуляции тонуса сосудов. Его дефицит может проявляться не только головными болями, но и рядом других признаков:

раздражительность и ухудшение настроения;

мышечные подергивания и судороги икроножных мышц ночью;

нарушения сердечного ритма;

чрезмерная жажда и частое мочеиспускание, которые иногда путают с симптомами диабета.

Особенно важно понимать, что даже легкий дефицит магния повышает риск мигреней, а его недостаток может оставаться незамеченным до появления ярких симптомов.

Витамин B2: малозаметный сигнал организма

Наряду с магнием, дефицит рибофлавина также способен провоцировать головные боли. Этот витамин участвует в энергетическом обмене клеток, а его недостаток может незаметно ухудшать самочувствие и снижать устойчивость организма к стрессу.

Как распознать и подтвердить дефицит

Тананакина подчеркивает: для точной диагностики недостатка магния и B2 необходима лабораторная проверка. В частности, уровень магния желательно определять в эритроцитах, поскольку стандартный сывороточный анализ крови может не отражать реального состояния организма.

Организм не кричит — он шепчет

Эндокринолог предупреждает: признаки дефицита часто выражаются едва заметно. К ним относятся:

ухудшение качества сна;

снижение работоспособности;

раздражительность и эмоциональная нестабильность.

Игнорирование этих «шепотков» организма может привести к тому, что функциональные нарушения перерастут в органические.