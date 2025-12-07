18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
07.12.2025, 13:16

У китайской пары родилась голубоглазая девочка со светлыми волосами

В китайской провинции Цзянсу на свет появилась девочка с редкой для местных жителей внешностью: светлыми волосами и голубыми глазами. Как сообщает Yangtze Evening Post, необычное сочетание черт сразу вызвало удивление у родителей, передает Lada.kz со ссылкой на Life.ru.

Та самая китайская девочка. Обложка © douyin / 饼饼酱公主
Та самая китайская девочка. Обложка © douyin / 饼饼酱公主

Родители в шоке: перепутали ли ребёнка?

Сначала мама и папа малышки всерьёз подозревали, что произошло недоразумение в роддоме. Однако результаты ДНК-теста подтвердили биологическое родство с отцом, развеяв все сомнения.

Генетическое наследие раскрывает тайну

Разгадка оказалась в семейной истории. Изучение генеалогического древа показало, что прадед девочки был славянином. Это объяснило появление редкой для Китая внешности, хотя ранее подобные черты фиксировались преимущественно у мальчиков.

Реакция общества и родителей

Мать переживает, что нестандартная внешность дочери может привлекать слишком много внимания. В то же время интернет-пользователи пришли в восторг от редкой красоты ребёнка, активно делясь фотографиями и комментариями в соцсетях.

Генетика и рецессивные гены

Специалисты отмечают, что проявления рецессивных генов не являются чем-то необычным. Для Китая такие случаи редки, но не исключены, особенно учитывая, что в Маньчжурии проживает около 8 тысяч потомков русских эмигрантов, что увеличивает вероятность наследования европейских черт.

