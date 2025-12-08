Президент Узбекистана объявил масштабное помилование

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании 615 человек накануне Дня Конституции, который страна отмечает 8 декабря. Документ опубликован на официальном сайте главы государства и стал одним из самых значимых жестов гуманизма за последние месяцы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Согласно тексту указа, освобождены или получили послабления те осуждённые, которые, как отмечено, «чистосердечно раскаялись и твёрдо встали на путь исправления».
В решении подробно расписано, какие категории граждан получили право вернуться к нормальной жизни.
220 человек полностью освобождены от дальнейшего наказания.
123 осуждённых освобождены от необходимости отбывать условно-досрочное наказание.
97 человек получили смягчение меры пресечения.
175 осуждённым сокращён срок лишения свободы.
9 иностранцев, находившихся под стражей в Узбекистане.
29 женщин и 23 мужчины.
264 человека младше 30 лет, что делает молодёжь крупнейшей группой среди помилованных.
9 участников запрещённых организаций, которые, по формулировке указа, продемонстрировали стремление к исправлению.
Указ предполагает не только освобождение, но и системную поддержку людей, возвращающихся из мест лишения свободы. Министерства и ведомства получили ряд поручений, направленных на то, чтобы бывшие заключённые смогли восстановить связь с семьёй, адаптироваться в обществе и найти стабильное место в жизни.
помощь в возвращении в семьи;
содействие в трудоустройстве и поиске полезных занятий;
поддержку в формировании здорового образа жизни;
помощь в социальной адаптации и интеграции.
Помилование, приуроченное к Дню Конституции, традиционно рассматривается в Узбекистане как жест гуманизма и уверенности государства в возможностях человека к исправлению. Однако нынешний указ выделяется масштабом и детальной проработкой мер по реабилитации помилованных.
Решение подчеркивает курс официального Ташкента на мягкую модернизацию уголовно-правовой системы, социальную реинтеграцию и предотвращение рецидивов.
