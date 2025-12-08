18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.12.2025, 06:36

Президент Узбекистана объявил масштабное помилование

Новости Мира 0 435

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании 615 человек накануне Дня Конституции, который страна отмечает 8 декабря. Документ опубликован на официальном сайте главы государства и стал одним из самых значимых жестов гуманизма за последние месяцы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: tass.ru
Фото: tass.ru

Кому дарована свобода: подробная структура помилования

Согласно тексту указа, освобождены или получили послабления те осуждённые, которые, как отмечено, «чистосердечно раскаялись и твёрдо встали на путь исправления».

В решении подробно расписано, какие категории граждан получили право вернуться к нормальной жизни.

Основные цифры помилования

  • 220 человек полностью освобождены от дальнейшего наказания.

  • 123 осуждённых освобождены от необходимости отбывать условно-досрочное наказание.

  • 97 человек получили смягчение меры пресечения.

  • 175 осуждённым сокращён срок лишения свободы.

Кого коснулось помилование

  • 9 иностранцев, находившихся под стражей в Узбекистане.

  • 29 женщин и 23 мужчины.

  • 264 человека младше 30 лет, что делает молодёжь крупнейшей группой среди помилованных.

  • 9 участников запрещённых организаций, которые, по формулировке указа, продемонстрировали стремление к исправлению.

Государство берёт под опеку: как Узбекистан адаптирует освобождённых

Указ предполагает не только освобождение, но и системную поддержку людей, возвращающихся из мест лишения свободы. Министерства и ведомства получили ряд поручений, направленных на то, чтобы бывшие заключённые смогли восстановить связь с семьёй, адаптироваться в обществе и найти стабильное место в жизни.

Государственные меры поддержки включают:

  • помощь в возвращении в семьи;

  • содействие в трудоустройстве и поиске полезных занятий;

  • поддержку в формировании здорового образа жизни;

  • помощь в социальной адаптации и интеграции.

Почему это важно: контекст и значение решения

Помилование, приуроченное к Дню Конституции, традиционно рассматривается в Узбекистане как жест гуманизма и уверенности государства в возможностях человека к исправлению. Однако нынешний указ выделяется масштабом и детальной проработкой мер по реабилитации помилованных.

Решение подчеркивает курс официального Ташкента на мягкую модернизацию уголовно-правовой системы, социальную реинтеграцию и предотвращение рецидивов.

