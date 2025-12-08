В Пекине уложили 8000 асфальта за 6 часов (видео)

В китайской столице произошло впечатляющее событие, которое потрясло интернет и профессионалов дорожного строительства по всему миру. За одну ночь рабочие уложили 8 тысяч тонн асфальта и полностью обновили 2,4 километра кольцевой дороги всего за шесть часов, сообщает Lada.kz со ссылкой на carvix.

Фото: YouTube

Китайская скорость — не просто фраза

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин опубликовала видеоролик под названием «Китайская скорость», демонстрирующий масштаб работ. В видео показаны этапы реконструкции четвертой кольцевой автодороги Пекина и меры по улучшению экологической ситуации в мегаполисе.

Сама публикация стала настоящим символом того, как современные технологии и тщательная организация способны превращать невозможное в реальность.

Полночь, техника и точная координация

Работы начались около полуночи и завершились через шесть часов. Для такой невероятной скорости была задействована крупная техника:

асфальтоукладчики для быстрого распределения нового слоя;

катки для плотного уплотнения покрытия;

грузовики для постоянной доставки асфальта;

специализированные машины для снятия старого слоя.

Заранее спланированная логистика позволила непрерывно подавать материалы, что стало ключом к успешной реализации задачи.

Интернет в восторге

Пользователи социальных сетей отмечают не только скорость работ, но и уровень организации:

«Это не просто физическое обновление инфраструктуры, но и наглядное подтверждение системной эффективности, организационной координации и скорости внедрения технологических инноваций в управлении мегаполисами», — пишут в комментариях.

Что стоит за рекордной скоростью

Эксперты подчеркивают, что подобные проекты — это не только демонстрация возможностей, но и важный шаг к улучшению экологической ситуации и снижению пробок. Четвертая кольцевая автодорога Пекина теперь оснащена современным покрытием, рассчитанным на высокую нагрузку, что повышает безопасность и комфорт водителей.