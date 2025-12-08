В Пекине уложили 8000 асфальта за 6 часов (видео)

В китайской столице произошло впечатляющее событие, которое потрясло интернет и профессионалов дорожного строительства по всему миру. За одну ночь рабочие уложили 8 тысяч тонн асфальта и полностью обновили 2,4 километра кольцевой дороги всего за шесть часов, сообщает Lada.kz со ссылкой на carvix.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин опубликовала видеоролик под названием «Китайская скорость», демонстрирующий масштаб работ. В видео показаны этапы реконструкции четвертой кольцевой автодороги Пекина и меры по улучшению экологической ситуации в мегаполисе.
Сама публикация стала настоящим символом того, как современные технологии и тщательная организация способны превращать невозможное в реальность.
Работы начались около полуночи и завершились через шесть часов. Для такой невероятной скорости была задействована крупная техника:
асфальтоукладчики для быстрого распределения нового слоя;
катки для плотного уплотнения покрытия;
грузовики для постоянной доставки асфальта;
специализированные машины для снятия старого слоя.
Заранее спланированная логистика позволила непрерывно подавать материалы, что стало ключом к успешной реализации задачи.
Пользователи социальных сетей отмечают не только скорость работ, но и уровень организации:
«Это не просто физическое обновление инфраструктуры, но и наглядное подтверждение системной эффективности, организационной координации и скорости внедрения технологических инноваций в управлении мегаполисами», — пишут в комментариях.
Эксперты подчеркивают, что подобные проекты — это не только демонстрация возможностей, но и важный шаг к улучшению экологической ситуации и снижению пробок. Четвертая кольцевая автодорога Пекина теперь оснащена современным покрытием, рассчитанным на высокую нагрузку, что повышает безопасность и комфорт водителей.
