08.12.2025, 07:21

В Пекине уложили 8000 асфальта за 6 часов (видео)

Новости Мира 0 500

В китайской столице произошло впечатляющее событие, которое потрясло интернет и профессионалов дорожного строительства по всему миру. За одну ночь рабочие уложили 8 тысяч тонн асфальта и полностью обновили 2,4 километра кольцевой дороги всего за шесть часов, сообщает Lada.kz со ссылкой на carvix. 

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Китайская скорость — не просто фраза

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин опубликовала видеоролик под названием «Китайская скорость», демонстрирующий масштаб работ. В видео показаны этапы реконструкции четвертой кольцевой автодороги Пекина и меры по улучшению экологической ситуации в мегаполисе.

Сама публикация стала настоящим символом того, как современные технологии и тщательная организация способны превращать невозможное в реальность.

Полночь, техника и точная координация

Работы начались около полуночи и завершились через шесть часов. Для такой невероятной скорости была задействована крупная техника:

  • асфальтоукладчики для быстрого распределения нового слоя;

  • катки для плотного уплотнения покрытия;

  • грузовики для постоянной доставки асфальта;

  • специализированные машины для снятия старого слоя.

Заранее спланированная логистика позволила непрерывно подавать материалы, что стало ключом к успешной реализации задачи.

Интернет в восторге

Пользователи социальных сетей отмечают не только скорость работ, но и уровень организации:

«Это не просто физическое обновление инфраструктуры, но и наглядное подтверждение системной эффективности, организационной координации и скорости внедрения технологических инноваций в управлении мегаполисами», — пишут в комментариях.

Что стоит за рекордной скоростью

Эксперты подчеркивают, что подобные проекты — это не только демонстрация возможностей, но и важный шаг к улучшению экологической ситуации и снижению пробок. Четвертая кольцевая автодорога Пекина теперь оснащена современным покрытием, рассчитанным на высокую нагрузку, что повышает безопасность и комфорт водителей.

1
0
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Нам многому нужно учиться у китайцев
08.12.2025, 06:31
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

