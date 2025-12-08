Билеты на концерт Григория Лепса в Москве продают за 1,1 млн рублей

Москва готовится к декабрьскому концерту Григория Лепса – одного из самых ярких и узнаваемых российских певцов. Шоу под названием «Рождество с Григорием Лепсом» состоится 21 декабря на сцене Live Арена, и уже сейчас оно привлекает внимание не только меломанов, но и тех, кто готов платить рекордные суммы за эксклюзив, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: кадр YouTube

Комплект за 1,148 миллиона рублей

По данным корреспондентов РИА Новости, в продаже появился набор из 41 билета для премиум-бокса, суммарная стоимость которого достигает впечатляющих 1,148 миллиона рублей. Это значит, что один билет в этом наборе стоит около 28 тысяч рублей. Такой комплект рассчитан на крупные компании или бизнес-круги, которые хотят отпраздновать праздник в роскошной обстановке.

Альтернатива для более скромного бюджета

Не все готовы тратить миллионы. Для желающих менее дорогой вариант – набор билетов на 40 человек за 320 тысяч рублей. Стоимость одного билета при этом составляет 8 тысяч рублей, что делает посещение концерта более доступным.

Цены на VIP и стандартные места

Концертная зона Live Арена предлагает разные категории мест:

VIP-зона за столиками: от 40 до 150 тысяч рублей за билет на одного человека.

Премиум-боксы: от 27 до 28 тысяч рублей.

Трибуны: от 9,5 до 16 тысяч рублей.

Боковая трибуна: стартовая цена 8,5 тысячи рублей.

Таким образом, даже при высоких ценах каждый может выбрать подходящее место, ориентируясь на бюджет и предпочтения.

Григорий Лепс – звезда российского шоу-бизнеса

Григорий Лепс известен своими яркими концертами и харизматичным исполнением. Его первый альбом «Храни вас Бог» вышел в 1995 году, а песня «Натали» мгновенно стала хитом. На сегодняшний день артист выпустил более 40 альбомов, а его заслуги отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2017) и званием народного артиста России (2022).

Рекорды в мире билетов

Для сравнения, рекордная ставка за четыре билета на балет «Щелкунчик» составила 1,02 миллиона рублей. Таким образом, цена набора на Лепса даже превысила некоторые предыдущие рекорды на культурные мероприятия в столице.