08.12.2025, 11:27

«Не хотите мигрантов — берите метлу»: мэр Москвы жестко ответил критикам приезжих

Новости Мира 0 738

Мэр столицы Сергей Собянин прокомментировал недовольство некоторых москвичей высоким количеством мигрантов в городе. В интервью телеканалу он предложил недовольным «помахать метлой во дворе», подчеркнув, что тяжелая работа, которую зачастую выполняют приезжие, крайне востребована, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Москва 24".

Фото: chr.mk.ru

Мигранты как решение кадрового дефицита

Ведущая спросила Собянина о проблеме мигрантов в Москве, отметив, что часть граждан считает, что в столице нужны только высококвалифицированные специалисты, а остальным «не хватает русского языка и профессионализма».

Собянин, в свою очередь, подчеркнул, что присутствие мигрантов в Москве — это положительный фактор, поскольку они берутся за тяжелую и неквалифицированную работу, где наблюдается серьезный дефицит кадров.

«Высшее образование и метла — это не одно и то же»

Мэр Москвы пошел дальше и прямо обратился к критикам:

«Если такие энтузиасты, пусть возьмут метлу и пойдут помахать ею во дворе с докторской диссертацией. Думаю, они этого не сделают. А кто тогда будет выполнять эту работу?»

По словам Собянина, логика недовольных непонятна: требуют высококвалифицированных мигрантов на сложные позиции, а при этом москвичи не хотят заниматься уборкой и неквалифицированной работой.

Биометрический эксперимент для иностранных граждан

Отметим, что в России с 1 декабря прошлого года стартовал эксперимент по сбору биометрических данных у иностранных граждан, включая жителей Казахстана. Он проходит в два этапа и продлится до 30 июня 2026 года. В рамках эксперимента данные будут собираться во всех пунктах пропуска через госграницу, если техническая возможность это позволит.

